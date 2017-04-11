А.Парубий закрыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады

Депутаты после перерыва продолжили рассмотрение законопроекта о Конституционном суде. Сейчас рассмотрено около 450 поправок.

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В пленарном режиме парламентарии возобновят работу в 16.00.

Напомним, Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть проект закона о Конституционном суде Украины, в частности, предусматривает подачу жалобы гражданами напрямую в суд и снова попытается внести изменения в перечень объектов, не подлежащих приватизации.