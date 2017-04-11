А.Парубій закрив ранкове пленарне засідання Верховної Ради

Депутати після перерви продовжили розгляд законопроекту про Конституційний суд. Наразі розглянуто близько 450 поправок.

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У пленарному режимі парламентарі поновлять роботу о 16.00.

Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок планує розглянути проект закону про Конституційний суд України, який зокрема передбачає подання скарги громадянами напряму до суду та знову спробує внести зміни до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.