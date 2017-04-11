А.Парубій закрив ранкове пленарне засідання Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
Депутати після перерви продовжили розгляд законопроекту про Конституційний суд. Наразі розглянуто близько 450 поправок.
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У пленарному режимі парламентарі поновлять роботу о 16.00.
Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок планує розглянути проект закону про Конституційний суд України, який зокрема передбачає подання скарги громадянами напряму до суду та знову спробує внести зміни до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.