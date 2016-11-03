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15 марта, 19:03 • 113848 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162698 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135622 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128294 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111698 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104872 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101018 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Парубий открыл утреннее заседание парламента

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.

В сессионном зале зарегистрировались 364 народных депутата.

Напомним, Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть президентский законопроект о Высшем совете правосудия и обращение к странам-членам ЕС относительно рисков строительства транзитных газопроводов в обход Украины.

Также среди прочего парламентарии намерены рассмотреть во втором чтении законопроект о мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители и проект постановления о выходе Верховной Рады Украины из основателей редакции журнала "Вече".

Кроме этого депутаты, в частности, планируют определиться относительно проекта постановления об увековечении памяти бойцов Национальной гвардии Украины, которые погибли 31 августа 2015 года под стенами Верховной Рады Украины, законопроекта об оперативно-розыскной деятельности, а также вопроса об уточнении круга лиц, на которых не распространяется ограничение относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности.

В конце сегодняшнего рабочего дня народные избранники, в частности, планируют определиться относительно законопроекта о жилищно-коммунальных услугах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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