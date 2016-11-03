А.Парубий открыл утреннее заседание парламента

В сессионном зале зарегистрировались 364 народных депутата.

Напомним, Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть президентский законопроект о Высшем совете правосудия и обращение к странам-членам ЕС относительно рисков строительства транзитных газопроводов в обход Украины.

Также среди прочего парламентарии намерены рассмотреть во втором чтении законопроект о мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители и проект постановления о выходе Верховной Рады Украины из основателей редакции журнала "Вече".

Кроме этого депутаты, в частности, планируют определиться относительно проекта постановления об увековечении памяти бойцов Национальной гвардии Украины, которые погибли 31 августа 2015 года под стенами Верховной Рады Украины, законопроекта об оперативно-розыскной деятельности, а также вопроса об уточнении круга лиц, на которых не распространяется ограничение относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности.

В конце сегодняшнего рабочего дня народные избранники, в частности, планируют определиться относительно законопроекта о жилищно-коммунальных услугах.