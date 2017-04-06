А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировались 367 народных депутатов.
Напомним, Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть законопроект о рынке электроэнергии.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов спорта и молодежной политики и откорректировать закон о Кабмине.
Кроме этого депутаты, в частности намерены определиться относительно законопроектов об ограничении использования квартир под офисы, о деятельности частных детективов и внести изменения в перечень объектов, не подлежащих приватизации.