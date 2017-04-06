А.Парубий возобновил работу парламента после перерыва

Депутаты продолжают рассмотрение законопроекта о рынке электроэнергии.

Напомним, нардепы ранее ушли на получасовой перерыв. Перед этим Верховная Рада позволила финансировать больницы за счет средств физических и юридических лиц и позволила больницам предоставлять населению дополнительные медицинские услуги на платной основе. Парламентарии 280 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект.