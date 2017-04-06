А.Парубій поновив роботу парламенту після перерви

Депутати продовжують розгляд законопроекту про ринок електроенергії.

Нагадаємо, нардепи раніше пішли на півгодинну перерву. Перед цим Верховна Рада дозволила фінансувати лікарні за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб та дозволила лікарням надавати населенню додаткові медичні послуги на платній основі. Парламентарі 280 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект.