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А.Меркель: отменять санкции в отношении РФ еще рано

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Снимать санкции с РФ еще рано, так как положение дел на востоке Украины неудовлетворительное. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Варшаву во вторник, передает УНН со ссылкой на Deustche Welle.

А.Меркель: отменять санкции в отношении РФ еще рано

Отменять санкции из России "пока рано", поскольку ситуация на востоке Украины остается неудовлетворительной, а условия минских соглашений не выполняются, сказала А.Меркель.

Указано, что премьер-министр Польши Беата Шидло поддержала эту позицию Берлина.

А.Меркель сообщила также, что перед встречей с польским руководством провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обсудила конфликт на Донбассе. На фоне недавней эскалации ситуации лидеры ФРГ и РФ выразили надежду на то, что вскоре бои прекратятся. А.Меркель в связи с этим призвала Путина повлиять на боевиков.

В Берлине и Москве также сошлись во мнении, что необходимо приложить новые усилия для сохранения перемирия. В рамках этих договоренностей А.Меркель и В.Путин поручили министрам иностранных дел своих стран и внешнеполитическим советникам поддерживать тесный контакт.

А.Меркель прибыла в Польшу в ответ на прошлогодний визит Беаты Шидло в ФРГ. Она встретится с президентом страны Анджеем Дудой, лидерами оппозиционных партий "Гражданская платформа" и "Польская крестьянская партия". Но главный пункт программы этой поездки считается первая за несколько лет встреча А.Меркель с Ярославом Качиньским.

На повестке дня обсуждение миграционного кризиса, евроинтеграции, будущего НАТО на фоне политики новой администрации США.

А.Меркель также коснулась темы недавних польских реформ, вызвавших протест Евросоюза, а Б.Шидло  в свою очередь напомнила о недовольстве Варшавы проектом "Северный поток-2", по которому российский газ должен поступать в Европу по дну Балтийского моря.

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