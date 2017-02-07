А.Меркель: скасовувати санкції щодо РФ ще рано
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Знімати санкції з РФ ще рано, тому що стан справ на сході України незадовільне. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель під час візиту до Варшави у вівторок, передає УНН з посиланням на Deustche Welle.
Скасовувати санкції з Росії "поки рано", оскільки ситуація на сході України залишається незадовільною, а умови мінських угод не виконуються, сказала А.Меркель.
Вказано, що прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло підтримала цю позицію Берліна.
А.Меркель повідомила також, що перед зустріччю з польським керівництвом провела телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним і обговорила конфлікт на Донбасі. На тлі недавньої ескалації ситуації лідери ФРН і РФ висловили сподівання на те, що невдовзі бої припиняться. А.Меркель у зв'язку з цим закликала В.Путіна вплинути на бойовиків.
У Берліні та Москві також зійшлися на думці, що необхідно докласти нові зусилля для збереження перемир'я. У рамках цих домовленостей А.Меркель і В.Путін доручили міністрам закордонних справ своїх країн і зовнішньополітичним радникам підтримувати тісний контакт.
А.Меркель прибула до Польщі у відповідь на минулорічний візит Беати Шидло до ФРН. Вона зустрінеться з президентом країни Анджеєм Дудою, лідерами опозиційних партій "Громадянська платформа" і "Польська селянська партія". Але головний пункт програми цієї поїздки вважається перша за кілька років зустріч А.Меркель з Ярославом Качинським.
На порядку денному обговорення міграційної кризи, євроінтеграції, майбутнього НАТО на тлі політики нової адміністрації США.
А.Меркель також торкнулася теми недавніх польських реформ, що викликали протест Євросоюзу, а Шидлов в свою чергу нагадала про невдоволення Варшави проектом "Північний потік-2", по якому російський газ повинен надходити в Європу по дну Балтійського моря.