А.Гризманн принес "Атлетико" победу над "Лестером"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во второй игровой день стадии 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" на стадионе "Висенте Кальдерон" обыграл действующего чемпиона Англии "Лестер", сообщает УНН.
Хозяева выглядели лучше и имели преимущество во владении мячом (64 против 36), количеству ударов (15 на 6 в "Лестера"), угловых (8: 1), что и вылилось в забитый мяч. Единственный гол на счету Гризманн, который заработал пенальти в борьбе с Марком Олбрайтон и сам же на 28 минуте хладнокровно его реализовал - 1: 0.
Заметим, что "Атлетико" никогда не проигрывал дома английским клубам. На данный момент статистика "матрасников" составляет - 6 побед и 5 ничьих.
Стоит отметить, что две из трех еврокубковых кампаний "Лестера" заканчивались именно после матчей с "Атлетико".
Добавим также, ответный матч пройдет 18 апреля на домашней арене "Лестера".