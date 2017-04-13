А.Грізманн приніс "Атлетіко" перемогу над "Лестером"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В другий ігровий день стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський “Атлетіко” на стадіоні “Вісенте Кальдерон” переграв чинного чемпіона Англії “Лестер”, повідомляє УНН.
Господарі виглядали краще і мали перевагу у володінні м’ячем (64 проти 36), кількістю ударів (15 на 6 у “Лестера”), кутових (8:1), що й вилилося у забитий м’яч. Єдиний гол на рахунку Антуана Грізманна, який заробив пенальті в боротьбі з Марком Олбрайтоном і сам же на 28 хвилині холоднокровно його реалізував — 1:0.
Зауважимо, що “Атлетіко” ніколи не програвав вдома англійським клубам. На даний момент статистика “матрацників” становить — 6 перемог і 5 нічиїх.
Варто відзначити, що дві з трьох єврокубкових кампаній “Лестера” закінчувалися саме після матчів з “Атлетіко”.
Додамо також, матч-відповідь пройде 18 квітня на домашній арені “Лестера”.