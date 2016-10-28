А.Аваков задекларировал дивиденды в более чем 4 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков задекларировал свои дивиденды в размере 4 млн 221 тыс. грн, передает УНН.
Согласно декларации, Арсен Аваков получил доход в 4 млн 221 тыс. грн. В документе указано, что источником дохода является девиденды от итальянской компании Avitalia srl.
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Каких-либо других предметов собственности и материальных благ министр не указал.