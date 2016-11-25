А.Аваков: МВД не будет вступать в силовой конфликт с активистами относительно доставки экс-беркутовцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Национальная полиция и Нацгвардия обеспечат доставку подсудимых в суд, как только появится техническая возможность и не собираются вступать в силовой конфликт с протестующими. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после того, как не удалось доставить экс-беркутовцев на заседание Святошинского районного суда Киева, где сегодня планировался допрос экс-президента Виктора Януковича в деле Майдана, передает УНН.
"Янукович уже достаточно спровоцировал крови и бед в Украине. МВД не будет участвовать в очередной провокации московской марионетки и вступать в силовой конфликт с протестующими. Тем более, что точка зрения и мотивы этих людей нам понятны и во многом мы их разделяем", - отметил А.Аваков.
Глава МВД добавил, что правоохранители обеспечат доставку подсудимых в суд, как только появится техническая возможность.
"Национальная полиция и Нацгвардия обеспечат доставку подсудимых в суд, как только будет техническая возможность, и при этом нам не будут навязывать участие в провокации, которую разыгрывает беглый экс-президент под диктовку страны-агрессора", - добавил А.Аваков.
Напомним, Святошинский райсуд Киева перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.
25 ноября В.Янукович прибыл в Ростовский суд в РФ. Он заявил, что готов дать показания как свидетель.
При этом прокурор сообщил, что в Святошинский районный суд не были доставлены экс-беркутовцы из-за блокирования Лукьяновского СИЗО.
Святошинский районный суд Киева 25 ноября собирался через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле убийства людей во время Євромайдана.