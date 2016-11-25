А.Аваков: МВД не будет вступать в силовой конфликт с активистами относительно доставки экс-беркутовцев

"Янукович уже достаточно спровоцировал крови и бед в Украине. МВД не будет участвовать в очередной провокации московской марионетки и вступать в силовой конфликт с протестующими. Тем более, что точка зрения и мотивы этих людей нам понятны и во многом мы их разделяем", - отметил А.Аваков.

Глава МВД добавил, что правоохранители обеспечат доставку подсудимых в суд, как только появится техническая возможность.

"Национальная полиция и Нацгвардия обеспечат доставку подсудимых в суд, как только будет техническая возможность, и при этом нам не будут навязывать участие в провокации, которую разыгрывает беглый экс-президент под диктовку страны-агрессора", - добавил А.Аваков.

Напомним, Святошинский райсуд Киева перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.

25 ноября В.Янукович прибыл в Ростовский суд в РФ. Он заявил, что готов дать показания как свидетель.

При этом прокурор сообщил, что в Святошинский районный суд не были доставлены экс-беркутовцы из-за блокирования Лукьяновского СИЗО.

Святошинский районный суд Киева 25 ноября собирался через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле убийства людей во время Євромайдана.