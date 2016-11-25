А.Аваков: МВС не буде вступати у силовий конфлікт із активістами щодо доставки екс-беркутівців

"Янукович вже достатньо спровокував крові та бід в Україні. МВС не буде брати участь у черговій провокації московської маріонетки і вступати у силовий конфлікт із протестувальниками. Тим більш, що точка зору і мотиви цих людей нам зрозумілі і багато у чому ми їх поділяємо", - зазначив А.Аваков.

Голова МВС додав, що правоохоронці забезпечать доставку підсудних у суд, щойно з'явиться технічна можливість.

"Національна поліція та Нацгвардія забезпечать доставку підсудних у суд, як тільки буде технічна можливість, і при цьому нам не будуть нав'язувати участь у провокації, яку розігрує екс-президент-втікач під диктовку країни-агресора", - додав А.Аваков.

Нагадаємо, Святошинський райсуд Києва переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.

25 листопада В.Янукович прибув до Ростовського суду в РФ. Він заявив, що готовий дати свідчення як свідок.

При цьому прокурор повідомив, що до Святошинського районного суду не були доставлені екс-беркутівці через блокування Лук'янівського СІЗО.

Святошинський районний суд Києва 25 листопада збирався через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.