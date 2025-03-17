98 боевых столкновений на фронте: самое горячее на Покровском направлении
Киев • УНН
Российские войска совершили 98 атак на разных направлениях фронта, больше всего – 31 – на Покровском. Украинские защитники отбивают штурмы и наносят значительные потери оккупантам.
В настоящее время общее количество боевых столкновений на фронте составляет 98. На Покровском направлении российские захватчики совершили 31 атаку, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в сторону Каменки и Западного, два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении российские оккупанты совершили пять атак вблизи Петропавловки, Кругляковки и Богуславки. Три боестолкновения еще продолжаются.
На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в направлениях Новомихайловки, Нового, Ольговки, Заречного и Ямполовки. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.
На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Часового Яра, Орехово-Василовки, Ступочков и Курдюмовки. Две из пяти атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.
На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Дачного, Дружбы, Озаряновки, Дилиевки и Леонидовки. Четыре атаки продолжаются, 13 штурмов захватчиков наши защитники уже отбили.
На Покровском направлении с начала суток российские захватчики предприняли 31 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Свиридоновка, Проминь, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Богдановка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак, шесть боестолкновений еще продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Покровску, Новопавловке, Леонтовичах, Зверовому, Новосергеевке, Гориховому, Надиевке и Алексеевке.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается. Противник пытается продвигаться в районах Привольного, Веселого и Константинополя.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили восемь атак противника в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь. Авиационным ударам двумя управляемыми бомбами подвергся населенный пункт Шевченко.
На Ореховском направлении украинские защитники отбивают пять атак противника в направлениях населенных пунктов Степовое и Лобковое.
Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбили четыре вражеские атаки, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиация захватчиков нанесла семь ударов, сбросив при этом девять КАБ. Кроме того, враг совершил 165 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Северском и Приднепровском направлениях сегодня боестолкновений не произошло.
На других направлениях существенных изменений не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
Генштаб обновил потери оккупантов: за сутки ликвидировано 1400 человек, 10 танков и 78 артсистем16.03.25, 07:13 • 20170 просмотров