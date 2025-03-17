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98 бойових зіткнень на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 61295 перегляди

Російські війська здійснили 98 атак на різних напрямках фронту, найбільше – 31 – на Покровському. Українські захисники відбивають штурми та завдають значних втрат окупантам.

98 бойових зіткнень на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 98. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 31 атаку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку противник тричі атакував позиції наших підрозділів у бік Кам’янки та Западного, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили п’ять атак поблизу Петропавлівки, Кругляківки та Богуславки. Три боєзіткнення ще продовжуються.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у напрямках Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Ямполівки. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок та Курдюмівки. Дві з п’яти атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки. Чотири атаки тривають, 13 штурмів загарбників наші захисники вже відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 31 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак, шість боєзіткнень ще тривають. Авіація російських терористів завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Покровську, Новопавлівці, Леонтовичах, Звіровому, Новосергіївці, Горіховому, Надіївці та Олексіївці.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили вісім штурмових дій ворожих військ, ще одне боєзіткнення наразі триває. Противник намагається просуватися в районах Привільного, Веселого та Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль. Авіаційних ударів двома керованими бомбами зазнав населений пункт Шевченко.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбивають п’ять атак противника у напрямках населених пунктів Степове та Лобкове.

Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбили чотири ворожі атаки, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу. Авіація загарбників завдала сім ударів, скинувши при цьому дев’ять КАБ. Крім того, ворог здійснив 165 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Сіверському та Придніпровському напрямках сьогодні боєзіткнень не відбулося.

На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано, резюмували у Генштаб.

Генштаб оновив втрати окупантів: за добу ліквідовано 1400 осіб, 10 танків та 78 артсистем16.03.25, 07:13 • 20172 перегляди

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