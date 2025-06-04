90 миллионов гривен грантовых средств пойдут на восстановление трассы Киев-Чоп

$41.640.02
47.430.08
ukenru
После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен
14:27 • 4998 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
14:12 • 13554 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

13:08 • 16967 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
13:05 • 19968 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

12:45 • 17774 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
11:35 • 20072 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Эксклюзив
10:14 • 30074 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Эксклюзив
4 июня, 09:02 • 35583 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС

Эксклюзив
4 июня, 08:02 • 36692 просмотра

Долговая спираль. Финтехэксперт объяснила, чем опасны быстрые кредиты

Эксклюзив
4 июня, 06:24 • 90160 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
0м/с
52%
752мм
Популярные новости

17-летнюю звезду TikTok убили в Пакистане после "отказов" мужчине

4 июня, 06:53 • 48657 просмотра

Как начиналась уникальная подготовка к спецоперации "Паутина"

4 июня, 08:26 • 37536 просмотра

Сумы почти час атаковали вражеские дроны: что известно о последствиях

09:45 • 27357 просмотра

Украинская разведка получила доступ к критически важным данным российского производителя стратегической авиации

10:53 • 28077 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

12:57 • 18021 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

15:03 • 5522 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

12:57 • 18252 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 90160 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 131494 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 221995 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Алексей Гончаренко

Ярослав Железняк

Владимир Зеленский

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Германия

Брюссель

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

11:54 • 14440 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 70173 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 221995 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 142513 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 143821 просмотра
Актуальное

Financial Times

Бильд

DJI Mavic

Беспилотный летательный аппарат

Нью-Йорк Таймс

90 миллионов гривен грантовых средств пойдут на восстановление трассы Киев-Чоп

Киев • УНН

 • 276 просмотра

В Украине средства гранта от Международного банка направят на восстановление критически важной логистической инфраструктуры. В частности, деньги пойдут на реконструкцию трассы Киев-Чоп.

90 миллионов гривен грантовых средств пойдут на восстановление трассы Киев-Чоп

В Украине направят грантовые деньги на "восстановление критически важной логистической инфраструктуры", а именно планируется реконструкция трассы Киев-Чоп.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Направлены средства гранта, поступающие от Международного банка реконструкции и развития согласно Соглашению о гранте (Проект "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры по новой бюджетной программе для восстановления критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC) (ключевые автомобильные сообщения) в сумме 90 млн. 454 тыс. 847 гривен (в том числе расходы потребления - 26 млн. 864 тыс. 222 гривны, расходы развития - 63 млн. 590 тыс. 625 гривен)

- говорится в сообщении.

Как уточнил нардеп Алексей Гончаренко, сейчас предусмотрено обследование основной сети дорог и подготовка проектной документации для трассы Киев-Чоп.

Напомним

Ранее УНН писал, что ЕБРР выделил 267 миллионов евро кредита Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины для ремонта стратегической автомагистрали, соединяющей Киев с западной границей страны.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоЭкономикаполитика
Украина
Киев
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9