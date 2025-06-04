90 миллионов гривен грантовых средств пойдут на восстановление трассы Киев-Чоп
Киев • УНН
В Украине средства гранта от Международного банка направят на восстановление критически важной логистической инфраструктуры. В частности, деньги пойдут на реконструкцию трассы Киев-Чоп.
В Украине направят грантовые деньги на "восстановление критически важной логистической инфраструктуры", а именно планируется реконструкция трассы Киев-Чоп.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Направлены средства гранта, поступающие от Международного банка реконструкции и развития согласно Соглашению о гранте (Проект "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры по новой бюджетной программе для восстановления критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC) (ключевые автомобильные сообщения) в сумме 90 млн. 454 тыс. 847 гривен (в том числе расходы потребления - 26 млн. 864 тыс. 222 гривны, расходы развития - 63 млн. 590 тыс. 625 гривен)
Как уточнил нардеп Алексей Гончаренко, сейчас предусмотрено обследование основной сети дорог и подготовка проектной документации для трассы Киев-Чоп.
Напомним
Ранее УНН писал, что ЕБРР выделил 267 миллионов евро кредита Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины для ремонта стратегической автомагистрали, соединяющей Киев с западной границей страны.