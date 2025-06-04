90 мільйонів гривень грантових коштів підуть на відновлення траси Київ-Чоп
Київ • УНН
В Україні кошти гранту від Міжнародного банку спрямують на відновлення критично важливої логістичної інфраструктури. Зокрема, гроші підуть на реконструкцію траси Київ-Чоп.
В Україні спрямують грантові гроші на "відновлення критично важливої логістичної інфраструктури", а саме планується реконструкція траси Київ-Чоп.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Спрямовано кошти гранту, які надходять від Міжнародного банку реконструкції та розвитку згідно з Угодою про грант (Проект "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)") між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури за новою бюджетною програмою для відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC) (ключові автомобільні сполучення) в сумі 90 млн. 454 тис. 847 гривень (у тому числі видатки споживання - 26 млн. 864 тис. 222 гривні, видатки розвитку - 63 млн. 590 тис. 625 гривень)
Як уточнив нардеп Олексій Гончаренко, наразі передбачено обстеження основної мережі доріг та підготовка проєктної документації для траси Київ-Чоп.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що ЄБРР виділив 267 мільйонів євро кредиту Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України для ремонту стратегічної автомагістралі, що з’єднує Київ із західним кордоном країни.