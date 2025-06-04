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90 мільйонів гривень грантових коштів підуть на відновлення траси Київ-Чоп

Київ • УНН

 • 314 перегляди

В Україні кошти гранту від Міжнародного банку спрямують на відновлення критично важливої логістичної інфраструктури. Зокрема, гроші підуть на реконструкцію траси Київ-Чоп.

90 мільйонів гривень грантових коштів підуть на відновлення траси Київ-Чоп

В Україні спрямують грантові гроші на "відновлення критично важливої логістичної інфраструктури", а саме планується реконструкція траси Київ-Чоп.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Спрямовано кошти гранту, які надходять від Міжнародного банку реконструкції та розвитку згідно з Угодою про грант (Проект "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)") між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури за новою бюджетною програмою для відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC) (ключові автомобільні сполучення) в сумі 90 млн. 454 тис. 847 гривень (у тому числі видатки споживання - 26 млн. 864 тис. 222 гривні, видатки розвитку - 63 млн. 590 тис. 625 гривень)

- йдеться в повідомленні.

Як уточнив нардеп Олексій Гончаренко, наразі передбачено обстеження основної мережі доріг та підготовка проєктної документації для траси Київ-Чоп.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що ЄБРР виділив 267 мільйонів євро кредиту Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України для ремонту стратегічної автомагістралі, що з’єднує Київ із західним кордоном країни.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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