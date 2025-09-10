82 столкновения на фронте: враг активно атакует на Покровском и других направлениях

$41.120.13
13:15 • 1616 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 7752 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 13126 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 35992 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 54964 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 47502 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 30053 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 34573 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 23523 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 49566 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 30428 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 36638 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo10 сентября, 07:17 • 33062 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 25009 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10:25 • 19332 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 35996 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 25524 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 54970 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 47507 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 104047 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 70507 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 64820 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 61314 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 129871 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 84536 просмотра
82 столкновения на фронте: враг активно атакует на Покровском и других направлениях

Киев • УНН

 • 116 просмотра

На фронте зафиксировано 82 боевых столкновения, враг активно действует на Покровском и других направлениях. Оккупанты нанесли 8 авиаударов, сбросив 18 управляемых авиабомб, и совершили 118 обстрелов.

82 столкновения на фронте: враг активно атакует на Покровском и других направлениях

На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 82. Враг активно действует на Покровском и еще ряде направлений, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбивали пять вражеских атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

Авиация захватчиков нанесла восемь ударов, сбросив при этом восемнадцать управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил шесть атак в районах Волчанска, Амбарного и Отрадного.

На Купянском направлении Силы обороны отбивали две атаки врага в районах Мирного и Боровской Андреевки, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодези и Шандриголово, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении подразделения россиян шесть раз пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Выемки. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг трижды совершал наступательные действия в районе Майского и в направлениях Ступочек и Предтечино, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении противник семь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 26 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Никаноровка, Родинское, Новоекономическое, Миролюбовка, Зверово, Удачное, Дачное, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 11 штурмовых действий вражеских войск, еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Филиа, Александроград, Малеевка, Ольговское, Новоивановка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в районе Белогорья. Авиационному удару неуправляемыми ракетами подверглось Зализничное.

На Ореховском направлении противник один раз проводил наступательные действия в районе Плавней, получил отпор.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника в направлении Антоновки и Садового.

Потери армии РФ с начала года достигают почти 300 тысяч человек - Сырский

Антонина Туманова

Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина