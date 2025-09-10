82 столкновения на фронте: враг активно атакует на Покровском и других направлениях

На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 82. Враг активно действует на Покровском и еще ряде направлений, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбивали пять вражеских атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

Авиация захватчиков нанесла восемь ударов, сбросив при этом восемнадцать управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил шесть атак в районах Волчанска, Амбарного и Отрадного.

На Купянском направлении Силы обороны отбивали две атаки врага в районах Мирного и Боровской Андреевки, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодези и Шандриголово, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении подразделения россиян шесть раз пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Выемки. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг трижды совершал наступательные действия в районе Майского и в направлениях Ступочек и Предтечино, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении противник семь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 26 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Никаноровка, Родинское, Новоекономическое, Миролюбовка, Зверово, Удачное, Дачное, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 11 штурмовых действий вражеских войск, еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Филиа, Александроград, Малеевка, Ольговское, Новоивановка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в районе Белогорья. Авиационному удару неуправляемыми ракетами подверглось Зализничное.

На Ореховском направлении противник один раз проводил наступательные действия в районе Плавней, получил отпор.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника в направлении Антоновки и Садового.

