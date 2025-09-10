$41.120.13
13:15 • 1674 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 7854 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 13168 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 36157 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 55200 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 47661 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 30123 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 34630 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 23555 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 49596 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
82 зіткнення на фронті: ворог активно атакує на Покровському та інших напрямках

Київ • УНН

 • 132 перегляди

На фронті зафіксовано 82 бойові зіткнення, ворог активно діє на Покровському та інших напрямках. Окупанти завдали 8 авіаударів, скинувши 18 керованих авіабомб, та здійснили 118 обстрілів.

82 зіткнення на фронті: ворог активно атакує на Покровському та інших напрямках

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 82. Ворог активно діє на Покровському та ще низці напрямків, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбивали п’ять ворожих атак, чотири боєзіткнення досі тривають.

Авіація загарбників завдала восьми ударів, скинувши при цьому вісімнадцять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 118 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив шість атак у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки ворога в районах Мирного та Борівської Андріївки, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі та Шандриголове, одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян шість разів намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог тричі здійснював наступальні дії у районі Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного, два боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ, ще чотири боєзіткнення досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Ольгівське, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників в районі Білогір’я. Авіаційного удару некерованими ракетами зазнало Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник один раз проводив наступальні дії в районі Плавнів, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника в напрямку Антонівки та Садового.

Втрати армії рф з початку року сягають майже 300 тисяч осіб - Сирський10.09.25, 04:32 • 4526 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Державний кордон України
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна