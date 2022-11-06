8-летний индийский мальчик загрыз змею насмерть с целью самообороны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. 8-летний мальчик напал на змею, когда та его укусила в центральном индийском штате Чхаттисгарх, передает УНН.
Детали
Индийские СМИ заявили, что мальчик был укушен, когда пытался оградить себя от рептилии в своем доме.
"Когда змея обвилась вокруг моей руки, меня укусили. Мне было больно, – сказал он журналистам. – Я пытался выбросить змею и укусил ее дважды".
"Ему быстро ввели противозмеиный яд, держали под наблюдением в течение всего дня и выписали", - сообщил врач.
Чиновники заявили, что мальчик получил "сухой укус и змея не выпустила яд", что спасло ему жизнь.
Старший научный сотрудник Зоологической службы Индии сообщил, что такие инциденты случаются редко.
"Но в таких конфликтных ситуациях может произойти что угодно. С целью самообороны мальчик, видимо, укусил змею, что привело к проколу жизненно важных органов, и животное умерло", – сказал он.
Дополнение
В Индии ежегодно регистрируется 45 000 смертей от укусов змей.
В исследовании, опубликованном в 2020 году в журнале eLife, проведенном ведущими индийскими и международными экспертами, говорится: "Смерти от укусов змей могли повлечь 1,2 миллиона смертей в Индии за последние два десятилетия".
По данным Всемирной организации здравоохранения, "гадюка Рассела и кобры являются одними из самых распространенных видов змей в Индии".
Агентство здравоохранения ООН поставило цель к 2030 году "уменьшить наполовину количество смертей в результате отравления змеиным ядом".