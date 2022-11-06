8-річний індійський хлопчик загриз змію насмерть з метою самооборони

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Індійські ЗМІ заявили, що хлопчик був укушений, коли намагався захистити себе від рептилії у своєму будинку.

"Коли змія обвилася навколо моєї руки, мене вкусили. Мені було боляче, - сказав він журналістам. - Я намагався викинути змію і вкусив її двічі".

"Йому швидко ввели протизміїну отруту, тримали під наглядом протягом усього дня і виписали", - повідомив лікар.

Чиновники заявили, що хлопчик отримав "сухий укус і змія не випустила отруту", що врятувало йому життя.

Старший науковий співробітник Зоологічної служби Індії повідомив, що такі інциденти трапляються рідко.

"Але в таких конфліктних ситуаціях може статися що завгодно. З метою самооборони хлопчик, мабуть, вкусив змію, що призвело до проколу життєво важливих органів, і тварина померла", - сказав він.

Доповнення

В Індії щорічно реєструється 45 000 смертей від укусів змій.

У дослідженні, опублікованому в 2020 році в журналі eLife, проведеному провідними індійськими та міжнародними експертами, говориться: "Смерті від укусів змій могли спричинити 1,2 мільйона смертей в Індії за останні два десятиліття".

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, "гадюка Рассела та кобри є одними з найпоширеніших видів змій в Індії".

Агентство охорони здоров'я ООН поставило за мету до 2030 року "зменшити наполовину кількість смертей внаслідок отруєння зміїною отрутою".