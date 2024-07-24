Семь осужденных женщин подписали контракт с ВСУ в обмен на условно-досрочное освобождение. В общем 6101 осужденных изъявили желание вступить в ряды ВСУ, из них 3823 уже выехали на обучение. Об этом сообщили в Министерстве юстиции, пишет УНН.

Детали

"Семь женщин, которые отбывали наказание в тюрьме, заключили контракт с ВСУ. Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение", - говорится в сообщении министерства в соцсетях.

Они, как указано, успешно прошли военно-врачебную комиссию и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях Сил обороны.

Принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам. Однако ранее осужденные женщины не изъявляли желания мобилизоваться в армию. Сейчас есть решение по первым 7 осужденных, которые решили заключить контракт с ВСУ - отметила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Дополнение

По данным Минюста, в общем, со дня вступления в силу Закона Украины, которым урегулирован порядок реализации прав осужденных на их непосредственное участие в обороне нашего государства, 6101 осужденных изъявили желание вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. 3823 человека уже выехали из учреждений отбывания наказаний на обучение, указали в Минюсте.