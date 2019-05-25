60 спутников с ракеты Falcon 9 ночью пролетит над Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Над Украиной в ночь на 26 мая пролетят 60 спутников Илона Маска для глобального интернета, пишет УНН со ссылкой на профильные ресурсы, в частности наблюдательную астрономию Astro Alert.
Этой ночью целый ряд спутников можно будет увидеть и над территорией Украины. Известно и ориентировочное время их появления над Киевом, Харьковом и Львовом.
Однако стоит отметить, чтобы увидеть спутники в небе своими глазами, специалисты советуют выйти на улицу заранее. Наиболее ярко спутники будут видны, если наблюдать за ними в затемненной местности, не в центральной части города.
Ориентировочное время прохода групп спутников:
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- Киев - 22:09, 23:45, 1:23, 4:15;
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- Харьков - 22:03, 23:40, 1:17, 2:54, 4:31;
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- Львов - 22:02, 23:38, 1:15, 2:52, 4:29.
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Как сообщает Engadget, спутники весом 227 килограммов каждый будут летать вокруг Земли на расстоянии 550 километров от поверхности планеты. С помощью солнечной энергии они смогут обеспечивать интернет-связью весь земной шар (в дальнейшем к первым 60 аппаратам добавятся новые; общее количество Engadget оценивает в «тысячи»).
Уже через несколько часов после запуска спутники можно было наблюдать с Земли. Так, нидерландский астроном-любитель Марко Лангбрук заснял аппараты SpaceX в небе над своей страной.
Напоминаем, SpaceX с третьего раза запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками.