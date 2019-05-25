60 супутників з ракети Falcon 9 цієї ночі пролетять над Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Над Україною у ніч на 26 травня пролетять 60 супутників Ілона Маска для глобального інтернету, пише УНН з посиланням на профільні ресурси, зокрема спостережну астрономію Astro Alert.
Цієї ночі цілий ряд супутників можна буде побачити і над територією України. Відомий й орієнтовний час їх появи над Києвом, Харковом та Львовом.
Проте варто також зазначити, щоб побачити супутники в небі своїми очима, фахівці радять вийти на вулицю заздалегідь. Найяскравіше супутники буде видно, якщо спостерігати за ними в затемненій місцевості, не у центральній частині міста.
Орієнтовний час проходу груп супутників:
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- Київ — 22:09, 23:45, 01:23, 04:15;
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- Харків — 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31;
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- Львів — 22:02, 23:38, 01:15, 02:52, 04:29.
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Як повідомляє Engadget, супутники вагою 227 кілограмів кожен літатимуть навколо Землі на відстані 550 кілометрів від поверхні планети. За допомогою сонячної енергії вони зможуть забезпечувати інтернет-зв’язком всю земну кулю (надалі до перших 60 апаратів додадуться нові; загальну кількість Engadget оцінює в “тисячі”).
Вже через кілька годин після запуску супутники можна було спостерігати з Землі. Так, нідерландський астроном-любитель Марко Лангбрук зняв апарати SpaceX в небі над своєю країною.
Нагадуємо, SpaceX з третього разу запустила ракету Falcon 9 з 60 супутниками.