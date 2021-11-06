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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 19511 просмотра

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6 ноября отмечают Международный день памяти животных, погибших от рук человека

Киев • УНН

 • 44776 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В этот день в мире отмечают Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день памяти животных, погибших от рук человека. По церковному календарю сегодня верующие чтят день чудотворного образа Богородицы “Всех скорбящих Радость”. Сообщает УНН.

6 ноября отмечают Международный день памяти животных, погибших от рук человека

Международный день памяти животных, погибших от рук человека

Сегодня чтят память наших меньших братьев, которые погибли через человеческие действия, а также усыпленных в приютах животных, которые не дождались своих хазяев. Європейская конвенция по защите домашних животных определяет за человеком моральный долг перед животными. А по законам многих стран предусмотрена ответственность за жестокое отношение к ним, в том числе и в Украине. Однако животные по всему миру становятся жертвами человеческой жестокости. Кто-то умирает под колесами авто, кто-то от рук браконьеров или садистов, добавляют негативной статистики и нелегальные торговцы экзотическими видами.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

5 Ноября 2001 года Генеральная Ассамблея ООН объявила (резолюция 56/4), что ежегодно 6 ноября отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Принимая это решение, ООН учитывала, что ущерб, причиняемый окружающей среде во время вооруженных конфликтов, приводит к ухудшению состояния экосистем и природных ресурсов на длительный период после прекращения конфликтов.

День чудотворного образа Богородицы “Всех скорбящих Радость”

На иконе изображена Дева Мария в окружении людей, которые возмущаются недугами и скорбями, а также ангелы, совершающие благодеяния. Впервые икона прославилась как чудотворная в 1688 году, когда она находилась в Преображенской церкви в Москве. К тому времени образ уже был настолько ветхим, что его пришлось укреплять ветками кипарисового дерева. Чудо, которое явила икона, заключалось в исцелении родной сестры Патриарха Московского Иова. По преданию, взывая к Богородице об освобождении от болезни, Евфимия услышала голос, который велел ей идти в храм Преображения. После молебна над иконой женщина вылечилась. С тех пор, по преданию, образ являл еще много чудесных исцелений.

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