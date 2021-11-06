6 ноября отмечают Международный день памяти животных, погибших от рук человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В этот день в мире отмечают Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день памяти животных, погибших от рук человека. По церковному календарю сегодня верующие чтят день чудотворного образа Богородицы “Всех скорбящих Радость”. Сообщает УНН.
Международный день памяти животных, погибших от рук человека
Сегодня чтят память наших меньших братьев, которые погибли через человеческие действия, а также усыпленных в приютах животных, которые не дождались своих хазяев. Європейская конвенция по защите домашних животных определяет за человеком моральный долг перед животными. А по законам многих стран предусмотрена ответственность за жестокое отношение к ним, в том числе и в Украине. Однако животные по всему миру становятся жертвами человеческой жестокости. Кто-то умирает под колесами авто, кто-то от рук браконьеров или садистов, добавляют негативной статистики и нелегальные торговцы экзотическими видами.
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
5 Ноября 2001 года Генеральная Ассамблея ООН объявила (резолюция 56/4), что ежегодно 6 ноября отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Принимая это решение, ООН учитывала, что ущерб, причиняемый окружающей среде во время вооруженных конфликтов, приводит к ухудшению состояния экосистем и природных ресурсов на длительный период после прекращения конфликтов.
День чудотворного образа Богородицы “Всех скорбящих Радость”
На иконе изображена Дева Мария в окружении людей, которые возмущаются недугами и скорбями, а также ангелы, совершающие благодеяния. Впервые икона прославилась как чудотворная в 1688 году, когда она находилась в Преображенской церкви в Москве. К тому времени образ уже был настолько ветхим, что его пришлось укреплять ветками кипарисового дерева. Чудо, которое явила икона, заключалось в исцелении родной сестры Патриарха Московского Иова. По преданию, взывая к Богородице об освобождении от болезни, Евфимия услышала голос, который велел ей идти в храм Преображения. После молебна над иконой женщина вылечилась. С тех пор, по преданию, образ являл еще много чудесных исцелений.
Именины
День ангела празднуют: Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Николай, Алексей, Петр.