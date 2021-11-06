6 листопада відзначають Міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людини

Міжнародний день пам’яті тварин, загиблих від рук людини

Сьогодні вшановують пам’ять наших менших братів, які загинули через людські дії, а також приспаних у притулках тварин, які не дочекалися своїх господарів. Європейська конвенція по захисту домашніх тварин визначає за людиною моральний обов’язок перед тваринами. А за законами багатьох країн передбачена відповідальність за жорстоке ставлення до них, зокрема і в Україні. Проте тварини по всьому світу стають жертвами людської жорстокості. Хтось вмирає під колесами авто, хтось від рук браконьєрів або садистів, додають негативної статистики і нелегальні торговці екзотичними видами.

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів

5 листопада 2001 року Генеральна Асамблея ООН оголосила (резолюція 56/4), що щорічно 6 листопада відзначається Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. Приймаючи це рішення, ООН враховувала, що шкода, заподіяна навколишньому середовищу під час збройних конфліктів, призводить до погіршення стану екосистем та природних ресурсів на тривалий період після припинення конфліктів.

День чудотворного образа Богородиці “Всіх скорботних Радість”

На іконі зображена Діва Марія в оточенні людей, що обурюються недугами та скорботами, а також ангели, які здійснюють благодіяння. Вперше ікона прославилася як чудотворна 1688 року, коли вона перебувала у Преображенській церкві у Москві. На той час образ уже був настільки старим, що його довелося зміцнювати гілками кипарисового дерева. Чудо, яке явила ікона, полягало у зціленні рідної сестри Патріарха Московського Іова. За переказами, закликаючи до Богородиці про звільнення від хвороби, Євфимія почула голос, який велів їй йти до храму Преображення. Після молебню над іконою жінка вилікувалась. Від того часу, за переказами, образ являв ще багато чудесних зцілень.

Іменини

День ангела святкують: Вікторія, Георгій, Іван, Іраклій, Микола, Олексій, Петро.