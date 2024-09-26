58-летний мужчина умер в больнице после российской атаки на Одессу 20 сентября
Киев • УНН
Один из раненых в результате российского обстрела Одессы 20 сентября скончался в больнице. 58-летнему мужчине не удалось спасти жизнь, выражаются соболезнования семье.
В больнице скончался один из травмированных в результате российского удара по Одессе 20 сентября, сообщил председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.
К сожалению, вчера в больнице умер один из раненых в результате российской атаки по Одессе 20 сентября. Мужчине было 58 лет. Искренние соболезнования семье и близким..
Напомним
Днем, 20 сентября, российские войска ударили по Одессе баллистической ракетой «Искандер-М». В результате вражеского удара повреждена инфраструктура города, также ранены по меньшей мере четыре человека.