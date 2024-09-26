58-летний мужчина умер в больнице после российской атаки на Одессу 20 сентября

В больнице скончался один из травмированных в результате российского удара по Одессе 20 сентября, сообщил председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.

К сожалению, вчера в больнице умер один из раненых в результате российской атаки по Одессе 20 сентября. Мужчине было 58 лет. Искренние соболезнования семье и близким.. - написал Кипер в Telegram.

Напомним

Днем, 20 сентября, российские войска ударили по Одессе баллистической ракетой «Искандер-М». В результате вражеского удара повреждена инфраструктура города, также ранены по меньшей мере четыре человека.