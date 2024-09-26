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58-річний чоловік помер у лікарні після російської атаки на Одесу 20 вересня

58-річний чоловік помер у лікарні після російської атаки на Одесу 20 вересня

Київ • УНН

 • 14132 перегляди

Один із поранених внаслідок російського обстрілу Одеси 20 вересня помер у лікарні. 58-річному чоловіку не вдалося врятувати життя, висловлюються співчуття родині.

У лікарні помер один з травмованих внаслідок російського удару по Одесі 20 вересня, повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН

На жаль, вчора в лікарні помер один із поранених внаслідок російської атаки по Одесі 20 вересня. Чоловіку було 58 років. Щирі співчуття родині та близьким…

- написав Кіпер у Telegram. 

Нагадаємо 

Вдень, 20 вересня, російські війська вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Внаслідок ворожого удару пошкоджено інфраструктуру міста, також поранено щонайменше четверо людей. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаУНН-Одеса
odesaОдеса

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