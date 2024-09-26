58-річний чоловік помер у лікарні після російської атаки на Одесу 20 вересня
Київ • УНН
Один із поранених внаслідок російського обстрілу Одеси 20 вересня помер у лікарні. 58-річному чоловіку не вдалося врятувати життя, висловлюються співчуття родині.
У лікарні помер один з травмованих внаслідок російського удару по Одесі 20 вересня, повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
На жаль, вчора в лікарні помер один із поранених внаслідок російської атаки по Одесі 20 вересня. Чоловіку було 58 років. Щирі співчуття родині та близьким…
Нагадаємо
Вдень, 20 вересня, російські війська вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Внаслідок ворожого удару пошкоджено інфраструктуру міста, також поранено щонайменше четверо людей.