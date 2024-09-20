росія вдарила по Одесі балістикою: пошкоджено судно під прапором Антігуа, є поранені
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Пошкоджено інфраструктуру міста та цивільне судно, поранено щонайменше четверо людей.
Вдень, 20 вересня, російські війська вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Внаслідок ворожого удару пошкоджено інфраструктуру міста, також поранено щонайменше четверо людей. Про це заявив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Ворог здійснив ракетну атаку на Одесу. Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа
За його словами, внаслідок атаки поранено четверо людей, всім їм надається медична допомога.
Наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
Нагадаємо
Близько 14:00 УНН писав, що в Одесі чути серію вибухів. Голова ОВА закликав жителів залишатися в укриттях через загрозу ракетних ударів. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ попередили про можливе застосування балістичної зброї з півдня.