россия ударила по Одессе баллистикой: повреждено судно под флагом Антигуа, есть раненые

Днем, 20 сентября, российские войска ударили по Одессе баллистической ракетой «Искандер-М» В результате вражеского удара повреждена инфраструктура города, также ранены по меньшей мере четыре человека. Об этом заявил председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Враг совершил ракетную атаку на Одессу. Обломки, предварительно, ракеты «Искандер-М» повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа - рассказал Синегубов.

По его словам, в результате атаки ранены четыре человека, всем им оказывается медицинская помощь.

Сейчас правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Напомним,

Около 14:00 УНН писал, что в Одессе слышна серия взрывов. Глава ОГА призвал жителей оставаться в укрытиях из-за угрозы ракетных ударов. Тогда же Воздушные силы ВСУ предупредили о возможном применении баллистического оружия с юга.