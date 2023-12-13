53 человека пострадали в результате ракетной атаки рф на Киев - Кличко

В результате ночной ракетной атаки российских войск на Киев пострадали 53 человека, в Днепровском районе из-за падения обломков ракеты на проезжую часть дороги есть повреждения водопроводной сети, также падение ракеты, предварительно, было на территорию больницы, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Всего в результате ночной атаки врага пострадали 53 человека. 20 из них, в том числе двух детей, госпитализировали. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В том числе и 6 детям - написал Кличко в Telegram.

Детали

По словам мэра, в Днепровском районе, в результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги, произошло повреждение водопроводной сети. Аварийные бригады работают на месте, чтобы оперативно ликвидировать повреждения.

Также во время ночной атаки на столицу, по его словам, произошло, по предварительной информации, падение ракеты на территорию одной из больниц столицы. "В нескольких корпусах заведения повылетали окна. Один человек пострадал. Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения", - указал он.

Напомним

В результате ночной ракетной атаки врага в Днепровском районе столицы поврежден многоквартирный жилой дом. Также горели машины во дворе этого дома.

Горел и частный дом в Днепровском районе и обломок ракеты, который упал на открытой территории в Деснянском районе.

Произошел пожар также и в частном доме в Дарницком районе столицы.

Пострадало и помещение детской больницы в Днепровском районе. Там выбило стекла и повредило центральный вход заведения.