5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть
Киев • УНН
Обзор пяти самых ожидаемых фильмов, которые выйдут осенью 2024 года. Среди них «Мегалополис», «Джокер: Безумие на двоих», „Хищный лес“, „Гладиатор II“ и „Wicked: Чародейка“.
Осень обещает быть захватывающей для киноманов во всем мире. Закрученные сюжеты, фантастические приключения, борьба добра со злом и невероятная актерская игра - все это и даже больше ждет зрителей на большом экране.
УНН предлагает подборку кинопремьер, которые вы не должны пропустить.
- Мегалополис (Megalopolis) 2024 - это эпический научно-фантастический фильм.
По сюжету ленты гениальный архитектор Цезарь Каталина пытается превратить Новый Рим в утопический центр мира и соревнуется с конкурирующим проектом жадного мэра Франклина Цицерона. Цицерон готов пойти на все, чтобы победить своего соперника.
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола
Дата выхода: 26.09.2024
Жанр: Фантастика
Продолжительность: 2:18
Производство: США
В главных ролях: Адам Драйвер, Шайа ЛаБаф, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Джанкарло Эспозито, Лоуренс Фишберн, Джейсон Шварцман, Джон Уайт, Дастин Хоффман
- Джокер: Безумие на двоих (Joker: Folie à Deux) 2024 - сумасшедший комик-неудачник Артур Флек, по прозвищу «Джокер», встречает любовь своей жизни Харли Квинн в государственной больнице Аркхэма.
После освобождения из психиатрического заведения парочка отправляется в обреченное романтическое приключение.
Режиссер: Тодд Филлипс
Дата выхода: 03.10.2024
Жанр: Триллер, Криминал, Драма
Продолжительность: 2:00
Производство: США
В главных ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага, Зази Битц, Брендан и другие.
- Хищный лес (Never Let Go) 2024 - история семьи, которую уже много лет преследует злой дух.
Мать-одиночка обучает своих детей строгим правилам выживания для собственной защиты. Их безопасность оказывается под угрозой, когда один из детей задается вопросом, реально ли это зло.
Режиссер: Александр Ажа
Дата выхода: 10.10.2024
Жанр: Ужасы, Триллер
Продолжительность: 2:00- Производство: США
В главных ролях: Хэлли Берри, Кристин Парк, Стефани Лавин и другие.
- Гладиатор II (Gladiator II) 2024 - после того, как дом Луция был разрушен тираническими императорами, которые теперь возглавляют Рим.
Он вынужден войти в Колизей и найти в себе силы забыть прошлое и вернуть Риму и его народу былую славу.
Режиссер: Ридли Скотт
Дата выхода: 14.11.2024
Жанр: Исторический, Боевик
Продолжительность: 2:00
Производство: США
В главных ролях: Пол Мескаль, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон и другие.
- Wicked: Чародейка (Wicked) 2024 - это яркое переосмысление классического «Волшебника страны Оз».
В фильме «Чародейка» освещаются нерассказанные истории самых известных (или печально известных) персонажей волшебной страны, а именно злой ведьмы с Запада и ее необычной подруги, доброй ведьмы Глинды. Невероятная история любви, соперничества и магии, которая раскроет неповторимый мир страны Оз.
Режиссер: Джон М. Чу
Дата выхода: 21.11.2024
Жанр: Приключения, Фэнтези, Фантастика
Продолжительность: 2:00
Производство: США
В главных ролях: Ариана Гранде, Синтия Эриво и другие.