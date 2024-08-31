5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

Осень обещает быть захватывающей для киноманов во всем мире. Закрученные сюжеты, фантастические приключения, борьба добра со злом и невероятная актерская игра - все это и даже больше ждет зрителей на большом экране.

УНН предлагает подборку кинопремьер, которые вы не должны пропустить.

Мегалополис (Megalopolis) 2024 - это эпический научно-фантастический фильм.

По сюжету ленты гениальный архитектор Цезарь Каталина пытается превратить Новый Рим в утопический центр мира и соревнуется с конкурирующим проектом жадного мэра Франклина Цицерона. Цицерон готов пойти на все, чтобы победить своего соперника.

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола

Дата выхода: 26.09.2024

Жанр: Фантастика

Продолжительность: 2:18

Производство: США

В главных ролях: Адам Драйвер, Шайа ЛаБаф, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Джанкарло Эспозито, Лоуренс Фишберн, Джейсон Шварцман, Джон Уайт, Дастин Хоффман

Джокер: Безумие на двоих (Joker: Folie à Deux) 2024 - сумасшедший комик-неудачник Артур Флек, по прозвищу «Джокер», встречает любовь своей жизни Харли Квинн в государственной больнице Аркхэма.

После освобождения из психиатрического заведения парочка отправляется в обреченное романтическое приключение.

Режиссер: Тодд Филлипс

Дата выхода: 03.10.2024

Жанр: Триллер, Криминал, Драма

Продолжительность: 2:00

Производство: США

В главных ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага, Зази Битц, Брендан и другие.

Хищный лес (Never Let Go) 2024 - история семьи, которую уже много лет преследует злой дух.

Мать-одиночка обучает своих детей строгим правилам выживания для собственной защиты. Их безопасность оказывается под угрозой, когда один из детей задается вопросом, реально ли это зло.

Режиссер: Александр Ажа

Дата выхода: 10.10.2024

Жанр: Ужасы, Триллер

Продолжительность: 2:00- Производство: США

В главных ролях: Хэлли Берри, Кристин Парк, Стефани Лавин и другие.

Гладиатор II (Gladiator II) 2024 - после того, как дом Луция был разрушен тираническими императорами, которые теперь возглавляют Рим.

Он вынужден войти в Колизей и найти в себе силы забыть прошлое и вернуть Риму и его народу былую славу.

Режиссер: Ридли Скотт

Дата выхода: 14.11.2024

Жанр: Исторический, Боевик

Продолжительность: 2:00

Производство: США

В главных ролях: Пол Мескаль, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон и другие.

Wicked: Чародейка (Wicked) 2024 - это яркое переосмысление классического «Волшебника страны Оз».

В фильме «Чародейка» освещаются нерассказанные истории самых известных (или печально известных) персонажей волшебной страны, а именно злой ведьмы с Запада и ее необычной подруги, доброй ведьмы Глинды. Невероятная история любви, соперничества и магии, которая раскроет неповторимый мир страны Оз.

Режиссер: Джон М. Чу

Дата выхода: 21.11.2024

Жанр: Приключения, Фэнтези, Фантастика

Продолжительность: 2:00

Производство: США

В главных ролях: Ариана Гранде, Синтия Эриво и другие.