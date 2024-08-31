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5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити восени: що подивитись

5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити восени: що подивитись

Київ • УНН

 • 114242 перегляди

Огляд п'яти найбільш очікуваних фільмів, які вийдуть восени 2024 року. Серед них "Мегалополіс", "Джокер: Божевілля на двох", "Хижий ліс", "Гладіатор ІІ" та "Wicked: Чародійка".

Осінь обіцяє бути захоплюючою для кіноманів у всьому світі. Закручені сюжети, фантастичні пригоди, боротьба добра зі злом та неймовірна акторська гра – все це і навіть більше чекає глядачів на великому екрані.

УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які ви не повинні пропустити.

  • Мегалополіс (Megalopolis) 2024 – це епічний науково-фантастичний фільм. 

За сюжетом стрічки геніальний архітектор Цезар Каталіна намагається перетворити Новий Рим на утопічний центр світу і змагається з конкуруючим проектом жадібного мера Франкліна Ціцерона. Цицерон готовий піти на все, щоб перемогти свого суперника.

Режисер: Френсіс Форд Коппола

Дата виходу: 26.09.2024

Жанр: Фантастика

Тривалість: 2:18

Виробництво: США

У головних ролях: Адам Драйвер, Шайа ЛаБаф, Наталі Еммануель, Обрі Плаза, Джанкарло Еспозіто, Лоуренс Фішберн, Джейсон Шварцман, Джон Войт, Дастін Гоффман

  • Джокер: Божевілля на двох (Joker: Folie à Deux) 2024 – божевільний комік-невдаха Артур Флек, на прізвисько «Джокер», зустрічає кохання свого життя Харлі Квінн у державній лікарні Аркхема.

Після звільнення з психіатричної закладу парочка вирушає у приречену романтичну пригоду.

Режисер: Тодд Філліпс

Дата виходу: 03.10.2024

Жанр: Трилер, Кримінал, Драма

Тривалість: 2:00

Виробництво: США

У головних ролях: Хоакін Фенікс, Леди Гага, Зазі Бітц, Брендан та інші.

  • Хижий ліс (Never Let Go) 2024 - історія сім'ї, яку вже багато років переслідує злий дух.

Мати-одиначка навчає своїх дітей суворим правилам виживання для власного захисту. Їхня безпека опиняється під загрозою, коли один із дітей задається питанням, чи реальне це зло.

Режисер: Александр Ажа

Дата виходу: 10.10.2024

Жанр: Жахи, Трилер

Тривалість: 2:00• Виробництво: США

У головних ролях: Геллі Беррі, Крістін Парк, Стефані Лавін та інші.

  • Гладіатор ІІ (Gladiator II) 2024 - після того, як дім Луція було зруйновано тиранічними імператорами, які тепер очолюють Рим. 

Він змушений увійти в Колізей і знайти у собі сили забути минуле та повернути Риму і його народу колишню славу.

Режисер: Рідлі Скотт

Дата виходу: 14.11.2024

Жанр: Історичний, Бойовик

Тривалість: 2:00

Виробництво: США

У головних ролях: Пол Мескаль, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон та інші.

  • Wicked: Чародійка (Wicked) 2024 – це яскраве переосмислення класичного «Чарівника країни Оз».

У фільмі "Чародійка" висвітлюються нерозказані історії найвідоміших (або сумнозвісних) персонажів чарівної країни, а саме злої відьми із Заходу та її незвичайної подруги, доброї відьми Глінди. Неймовірна історія кохання, суперництва та магії, що розкриє неповторний світ країни Оз.

Режисер: Джон М. Чу

Дата виходу: 21.11.2024

Жанр: Пригоди, Фентезі, Фантастика

Тривалість: 2:00

Виробництво: США

У головних ролях: Аріана Ґранде, Синтія Еріво та інші.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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