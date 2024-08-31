5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити восени: що подивитись
Київ • УНН
Огляд п'яти найбільш очікуваних фільмів, які вийдуть восени 2024 року. Серед них "Мегалополіс", "Джокер: Божевілля на двох", "Хижий ліс", "Гладіатор ІІ" та "Wicked: Чародійка".
Осінь обіцяє бути захоплюючою для кіноманів у всьому світі. Закручені сюжети, фантастичні пригоди, боротьба добра зі злом та неймовірна акторська гра – все це і навіть більше чекає глядачів на великому екрані.
УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які ви не повинні пропустити.
- Мегалополіс (Megalopolis) 2024 – це епічний науково-фантастичний фільм.
За сюжетом стрічки геніальний архітектор Цезар Каталіна намагається перетворити Новий Рим на утопічний центр світу і змагається з конкуруючим проектом жадібного мера Франкліна Ціцерона. Цицерон готовий піти на все, щоб перемогти свого суперника.
Режисер: Френсіс Форд Коппола
Дата виходу: 26.09.2024
Жанр: Фантастика
Тривалість: 2:18
Виробництво: США
У головних ролях: Адам Драйвер, Шайа ЛаБаф, Наталі Еммануель, Обрі Плаза, Джанкарло Еспозіто, Лоуренс Фішберн, Джейсон Шварцман, Джон Войт, Дастін Гоффман
- Джокер: Божевілля на двох (Joker: Folie à Deux) 2024 – божевільний комік-невдаха Артур Флек, на прізвисько «Джокер», зустрічає кохання свого життя Харлі Квінн у державній лікарні Аркхема.
Після звільнення з психіатричної закладу парочка вирушає у приречену романтичну пригоду.
Режисер: Тодд Філліпс
Дата виходу: 03.10.2024
Жанр: Трилер, Кримінал, Драма
Тривалість: 2:00
Виробництво: США
У головних ролях: Хоакін Фенікс, Леди Гага, Зазі Бітц, Брендан та інші.
- Хижий ліс (Never Let Go) 2024 - історія сім'ї, яку вже багато років переслідує злий дух.
Мати-одиначка навчає своїх дітей суворим правилам виживання для власного захисту. Їхня безпека опиняється під загрозою, коли один із дітей задається питанням, чи реальне це зло.
Режисер: Александр Ажа
Дата виходу: 10.10.2024
Жанр: Жахи, Трилер
Тривалість: 2:00• Виробництво: США
У головних ролях: Геллі Беррі, Крістін Парк, Стефані Лавін та інші.
- Гладіатор ІІ (Gladiator II) 2024 - після того, як дім Луція було зруйновано тиранічними імператорами, які тепер очолюють Рим.
Він змушений увійти в Колізей і знайти у собі сили забути минуле та повернути Риму і його народу колишню славу.
Режисер: Рідлі Скотт
Дата виходу: 14.11.2024
Жанр: Історичний, Бойовик
Тривалість: 2:00
Виробництво: США
У головних ролях: Пол Мескаль, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон та інші.
- Wicked: Чародійка (Wicked) 2024 – це яскраве переосмислення класичного «Чарівника країни Оз».
У фільмі "Чародійка" висвітлюються нерозказані історії найвідоміших (або сумнозвісних) персонажів чарівної країни, а саме злої відьми із Заходу та її незвичайної подруги, доброї відьми Глінди. Неймовірна історія кохання, суперництва та магії, що розкриє неповторний світ країни Оз.
Режисер: Джон М. Чу
Дата виходу: 21.11.2024
Жанр: Пригоди, Фентезі, Фантастика
Тривалість: 2:00
Виробництво: США
У головних ролях: Аріана Ґранде, Синтія Еріво та інші.