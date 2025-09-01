5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть

$41.320.06
48.200.06
ukenru
18:36 • 254 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
15:53 • 7594 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 18618 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 26170 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 155853 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 93440 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 167448 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 174645 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 149501 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 121157 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
51%
745мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 120001 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 119157 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 107458 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 105141 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 97756 просмотра
публикации
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 18623 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 59805 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 167469 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 174666 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 149520 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Рустем Умеров
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Донецкая область
Китай
Реклама
УНН Lite
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo18:36 • 254 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 28785 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 158505 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 287370 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 307026 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
YouTube
Facebook
Бильд
Ми-8

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Этой осенью на экраны выйдут пять ожидаемых кинопремьер, среди которых ужасы, научная фантастика и биографические драмы. Фильмы охватывают широкий спектр жанров, от противостояния сверхъестественным силам до борьбы с искусственным интеллектом.

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть

Осень для киноманов всего мира подготовила множество интересных премьер. Пугающие ужасы, конфликты добра и зла, искусственный интеллект и невероятный байопик — лишь часть того, что обещает большой экран. УНН предлагает подборку кинопремьер, которые вы можете посмотреть.

Заклятие 4: Последние обряды (The Conjuring: Last Rites)

Эд и Лоррейн Уоррены сталкиваются с самым рискованным испытанием в своей практике — делом, которое может стать не только завершающим в их карьере, но и самым мрачным во всей жизни. На этот раз темные силы подобрались слишком близко, и противостояние приобретает личный характер. Они вынуждены бороться не только со сверхъестественным, но и с собственными внутренними страхами. Последнее дело Уорренов превращается в тяжелейшее испытание их веры и убеждений.

• Жанр: ужасы, триллер;

• Страна: США;

• Режиссер: Майкл Чавес;

• Актеры: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Бен Харди, Бо Гэдсдон, Джон Братертон, Миа Томлинсон, Стив Коултер, Шеннон Кук;

• В украинском прокате с 04.09.2025.

Незнакомцы: Часть вторая (The Strangers - Chapter 2)

После ужасной резни в тихом американском городке единственной, кто остался в живых, стала Майя. Но настоящее испытание для нее только начинается. Узнав о ее спасении, таинственные Убийцы в кукольных масках снова выходят на след. Лишенная возможности сбежать и оставленная без поддержки тех, кому можно довериться, девушка погружается в новый кошмар. Преследуемая безжалостными врагами, Майя должна найти ответы на вопросы, которые помогут выжить и открыть правду о тех, кто скрывается за жуткими масками.

• Жанр: ужасы, триллер;

• Страна: США;

• Режиссер: Ренни Харлин;

• Актеры: Мэделин Петш, Гэбриел Бассо, Рэйчел Шентон, Ричард Брейк;

• В украинском прокате с 25.09.2025.

Трон: Арес (Tron: Ares)

Фильм продолжает эпопею в мире, где цифровое пространство населено виртуальными существами, способными испытывать настоящие эмоции. События разворачиваются под властью тоталитарного режима, который устраивает арены боев, подобные древнеримским гладиаторским. Сверхразвитую программу по имени Арес отправляют из виртуальной реальности в мир людей для выполнения опасной миссии, что становится первым шагом к контакту человечества с разумными созданиями искусственного интеллекта.

• Жанр: приключения, экшн, научная фантастика;

• Страна: США;

• Режиссер: Хоаким Роннинг;

• Актеры: Джаред Лето, Камерон Монахэн, Грета Ли;

• В украинском прокате с 09.10.2025.

Несокрушимый (The Smashing Machine)

Марка Керра знали как "машину разрушения" - непобедимого бойца MMA и UFC, чемпиона, которого соперники боялись, а публика боготворила. Но вне арены его ждала другая реальность: постоянная боль, зависимость, давление славы и борьба с собственными демонами. Фильм показывает не только триумфы и падения легендарного спортсмена, но и его братство с оппонентами и решающий поединок с украинским боксером, который стал переломным моментом в его судьбе. Это рассказ о силе, хрупкости и непоколебимой внутренней воле.

• Жанр: байопик, драма, спорт;

• Страна: США;

• Режиссеры: Бенни Сэфди;

• Актеры: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Александр Усик;

• В украинском прокате с 09.10.2025.

Wicked: Чародейка. Часть 2 (Wicked: For Good)

Эльфаба, теперь известная как Злая Ведьма Запада, живет в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает бороться за права угнетенных животных и стремится разоблачить правду о Властелине. Тем временем Глинда становится символом добра, живет во дворце Изумрудного города и пользуется славой и благосклонностью людей. По приказу мадам Моррибл она выступает перед жителями, уверяя их в стабильности под властью Властелина. Но чем больше растет популярность Глинды и приближается ее свадьба с принцем Фиеро, тем сильнее ее беспокоит отчуждение от Эльфабы. Попытки примирить подругу с Властелином терпят неудачу, и их конфликт только обостряется.

• Жанр: фантастика, приключения;

• Страна: США;

• Режиссер: Джон М. Чу;

• Актеры: Ариана Гранде, Синтия Эриво, Джонатан Бейли;

• В украинском прокате с 20.11.2025.

Ольга Розгон

ОбществоУНН Lite
Соединённые Штаты