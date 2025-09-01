5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть

Осень для киноманов всего мира подготовила множество интересных премьер. Пугающие ужасы, конфликты добра и зла, искусственный интеллект и невероятный байопик — лишь часть того, что обещает большой экран. УНН предлагает подборку кинопремьер, которые вы можете посмотреть.

Заклятие 4: Последние обряды (The Conjuring: Last Rites)

Эд и Лоррейн Уоррены сталкиваются с самым рискованным испытанием в своей практике — делом, которое может стать не только завершающим в их карьере, но и самым мрачным во всей жизни. На этот раз темные силы подобрались слишком близко, и противостояние приобретает личный характер. Они вынуждены бороться не только со сверхъестественным, но и с собственными внутренними страхами. Последнее дело Уорренов превращается в тяжелейшее испытание их веры и убеждений.

• Жанр: ужасы, триллер;

• Страна: США;

• Режиссер: Майкл Чавес;

• Актеры: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Бен Харди, Бо Гэдсдон, Джон Братертон, Миа Томлинсон, Стив Коултер, Шеннон Кук;

• В украинском прокате с 04.09.2025.

Незнакомцы: Часть вторая (The Strangers - Chapter 2)

После ужасной резни в тихом американском городке единственной, кто остался в живых, стала Майя. Но настоящее испытание для нее только начинается. Узнав о ее спасении, таинственные Убийцы в кукольных масках снова выходят на след. Лишенная возможности сбежать и оставленная без поддержки тех, кому можно довериться, девушка погружается в новый кошмар. Преследуемая безжалостными врагами, Майя должна найти ответы на вопросы, которые помогут выжить и открыть правду о тех, кто скрывается за жуткими масками.

• Жанр: ужасы, триллер;

• Страна: США;

• Режиссер: Ренни Харлин;

• Актеры: Мэделин Петш, Гэбриел Бассо, Рэйчел Шентон, Ричард Брейк;

• В украинском прокате с 25.09.2025.

Трон: Арес (Tron: Ares)

Фильм продолжает эпопею в мире, где цифровое пространство населено виртуальными существами, способными испытывать настоящие эмоции. События разворачиваются под властью тоталитарного режима, который устраивает арены боев, подобные древнеримским гладиаторским. Сверхразвитую программу по имени Арес отправляют из виртуальной реальности в мир людей для выполнения опасной миссии, что становится первым шагом к контакту человечества с разумными созданиями искусственного интеллекта.

• Жанр: приключения, экшн, научная фантастика;

• Страна: США;

• Режиссер: Хоаким Роннинг;

• Актеры: Джаред Лето, Камерон Монахэн, Грета Ли;

• В украинском прокате с 09.10.2025.

Несокрушимый (The Smashing Machine)

Марка Керра знали как "машину разрушения" - непобедимого бойца MMA и UFC, чемпиона, которого соперники боялись, а публика боготворила. Но вне арены его ждала другая реальность: постоянная боль, зависимость, давление славы и борьба с собственными демонами. Фильм показывает не только триумфы и падения легендарного спортсмена, но и его братство с оппонентами и решающий поединок с украинским боксером, который стал переломным моментом в его судьбе. Это рассказ о силе, хрупкости и непоколебимой внутренней воле.

• Жанр: байопик, драма, спорт;

• Страна: США;

• Режиссеры: Бенни Сэфди;

• Актеры: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Александр Усик;

• В украинском прокате с 09.10.2025.

Wicked: Чародейка. Часть 2 (Wicked: For Good)

Эльфаба, теперь известная как Злая Ведьма Запада, живет в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает бороться за права угнетенных животных и стремится разоблачить правду о Властелине. Тем временем Глинда становится символом добра, живет во дворце Изумрудного города и пользуется славой и благосклонностью людей. По приказу мадам Моррибл она выступает перед жителями, уверяя их в стабильности под властью Властелина. Но чем больше растет популярность Глинды и приближается ее свадьба с принцем Фиеро, тем сильнее ее беспокоит отчуждение от Эльфабы. Попытки примирить подругу с Властелином терпят неудачу, и их конфликт только обостряется.

• Жанр: фантастика, приключения;

• Страна: США;

• Режиссер: Джон М. Чу;

• Актеры: Ариана Гранде, Синтия Эриво, Джонатан Бейли;

• В украинском прокате с 20.11.2025.