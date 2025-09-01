5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись

$41.320.06
48.200.06
ukenru
18:36 • 50 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
15:53 • 7150 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
14:20 • 18187 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 25794 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 154083 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 92643 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 165927 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 173165 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 148401 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 120334 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
51%
745мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 119346 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 118507 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 106799 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 104490 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 97096 перегляди
Публікації
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
14:20 • 18187 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 58945 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 165927 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 173165 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 148401 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo18:36 • 50 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 28369 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 158103 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 287009 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 306705 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
Facebook
Bild
Мі-8

5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Цієї осені на екрани вийдуть п'ять очікуваних кінопрем'єр, серед яких жахи, наукова фантастика та біографічні драми. Фільми охоплюють широкий спектр жанрів, від протистояння надприродним силам до боротьби зі штучним інтелектом.

5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись

Осінь для кіноманів усього світу підготувала безліч цікавих прем’єр. Лякаючі жахи, конфлікти добра й зла, штучний інтелект та неймовірний байопік - лише частина того, що обіцяє великий екран. УНН пропонує добірку кінопрем’єр які ви можете переглянути.

Закляття 4: Останні обряди (The Conjuring: Last Rites)

Ед і Лоррейн Воррени стикаються з найризикованішим випробуванням у своїй практиці справою, що може стати не лише завершальною у їхній кар’єрі, а й найпохмурішою у всьому житті. Цього разу темні сили підібралися надто близько, і протистояння набуває особистого характеру. Вони змушені боротися не тільки з надприродним, а й із власними внутрішніми страхами. Остання справа Ворренів перетворюється на найтяжче випробування їхньої віри та переконань.

• Жанр: жахи, трилер;

• Країна: США;

• Режисер: Майкл Чавес;

• Актори: Віра Фарміґа, Патрік Вілсон, Бен Гарді, Бо Ґедсдон, Джон Бразертон, Міа Томлінсон, Стів Коултер, Шеннон Кук;

• В українському прокаті з 04.09.2025.

Незнайомці: Частина друга (The Strangers - Chapter 2)

Після жахливої різанини у тихому американському містечку єдиною, хто залишився живою, стала Майя. Але справжнє випробування для неї лише починається. Дізнавшись про її порятунок, таємничі Вбивці в лялькових масках знову виходять на слід. Позбавлена можливості втекти й залишена без підтримки тих, кому можна довіритися, дівчина занурюється у новий кошмар. Переслідувана безжальними ворогами, Майя мусить знайти відповіді на питання, що допоможуть вижити й відкрити правду про тих, хто ховається за моторошними масками.

• Жанр: жахи, трилер;

• Країна: США;

• Режисер: Ренні Гарлін;

• Актори: Меделін Петш, Ґабріел Бассо, Рейчел Шентон, Річард Брейк;

• В українському прокаті з 25.09.2025.

Трон: Арес (Tron: Ares)

Фільм продовжує епопею у світі, де цифровий простір населений віртуальними істотами, здатними відчувати справжні емоції. Події розгортаються під владою тоталітарного режиму, який влаштовує арени боїв, подібні до давньоримських гладіаторських. Надрозвинену програму на ім’я Арес відправляють із віртуальної реальності у світ людей для виконання небезпечної місії, що стає першим кроком до контакту людства з розумними створіннями штучного інтелекту.

• Жанр: пригоди, екшн, наукова фантастика;

• Країна: США;

• Режисер: Хоакім Роннінґ;

• Актори: Джаред Лето, Камерон Монаген, Ґрета Лі;

• В українському прокаті з 09.10.2025.

Незламний (The Smashing Machine)

Марка Керра знали як "машину руйнування" - непереможного бійця MMA та UFC, чемпіона, якого суперники боялися, а публіка боготворила. Та поза ареною на нього чекала інша реальність: постійний біль, залежність, тиск слави й боротьба з власними демонами. Фільм показує не лише тріумфи та падіння легендарного спортсмена, а й його братерство з опонентами та вирішальний поєдинок із українським боксером, який став переломним моментом у його долі. Це розповідь про силу, крихкість і непохитну внутрішню волю.

• Жанр: байопік, драма, спорт;

• Країна: США;

• Режисери: Бенні Сефді;

• Актори: Двейн Джонсон, Емілі Блант, Олександр Усик;

• В українському прокаті з 09.10.2025.

Wіcked: Чародійка. Частина 2 (Wicked: For Good)

Ельфаба, тепер відома як Зла Відьма Заходу, живе у вигнанні в лісах країни Оз. Вона продовжує боротися за права пригнічених тварин і прагне викрити правду про Володаря. Тим часом Глінда стає символом добра, мешкає у палаці Смарагдового міста та користується славою й прихильністю людей. За наказом мадам Моррібл вона виступає перед жителями, запевняючи їх у стабільності під владою Володаря. Але чим більше зростає популярність Глінди й наближається її весілля з принцом Фієро, тим сильніше її непокоїть відчуження від Ельфаби. Спроби примирити подругу з Володарем зазнають невдачі, і їхній конфлікт лише загострюється.

• Жанр: фантастика, пригоди;

• Країна: США;

• Режисер: Джон М. Чу;

• Актори: Аріана Ґранде, Синтія Еріво, Джонатан Бейлі;

• В українському прокаті з 20.11.2025.

Ольга Розгон

СуспільствоУНН Lite
Сполучені Штати Америки