5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись

Осінь для кіноманів усього світу підготувала безліч цікавих прем’єр. Лякаючі жахи, конфлікти добра й зла, штучний інтелект та неймовірний байопік - лише частина того, що обіцяє великий екран. УНН пропонує добірку кінопрем’єр які ви можете переглянути.

Закляття 4: Останні обряди (The Conjuring: Last Rites)

Ед і Лоррейн Воррени стикаються з найризикованішим випробуванням у своїй практиці справою, що може стати не лише завершальною у їхній кар’єрі, а й найпохмурішою у всьому житті. Цього разу темні сили підібралися надто близько, і протистояння набуває особистого характеру. Вони змушені боротися не тільки з надприродним, а й із власними внутрішніми страхами. Остання справа Ворренів перетворюється на найтяжче випробування їхньої віри та переконань.

• Жанр: жахи, трилер;

• Країна: США;

• Режисер: Майкл Чавес;

• Актори: Віра Фарміґа, Патрік Вілсон, Бен Гарді, Бо Ґедсдон, Джон Бразертон, Міа Томлінсон, Стів Коултер, Шеннон Кук;

• В українському прокаті з 04.09.2025.

Незнайомці: Частина друга (The Strangers - Chapter 2)

Після жахливої різанини у тихому американському містечку єдиною, хто залишився живою, стала Майя. Але справжнє випробування для неї лише починається. Дізнавшись про її порятунок, таємничі Вбивці в лялькових масках знову виходять на слід. Позбавлена можливості втекти й залишена без підтримки тих, кому можна довіритися, дівчина занурюється у новий кошмар. Переслідувана безжальними ворогами, Майя мусить знайти відповіді на питання, що допоможуть вижити й відкрити правду про тих, хто ховається за моторошними масками.

• Жанр: жахи, трилер;

• Країна: США;

• Режисер: Ренні Гарлін;

• Актори: Меделін Петш, Ґабріел Бассо, Рейчел Шентон, Річард Брейк;

• В українському прокаті з 25.09.2025.

Трон: Арес (Tron: Ares)

Фільм продовжує епопею у світі, де цифровий простір населений віртуальними істотами, здатними відчувати справжні емоції. Події розгортаються під владою тоталітарного режиму, який влаштовує арени боїв, подібні до давньоримських гладіаторських. Надрозвинену програму на ім’я Арес відправляють із віртуальної реальності у світ людей для виконання небезпечної місії, що стає першим кроком до контакту людства з розумними створіннями штучного інтелекту.

• Жанр: пригоди, екшн, наукова фантастика;

• Країна: США;

• Режисер: Хоакім Роннінґ;

• Актори: Джаред Лето, Камерон Монаген, Ґрета Лі;

• В українському прокаті з 09.10.2025.

Незламний (The Smashing Machine)

Марка Керра знали як "машину руйнування" - непереможного бійця MMA та UFC, чемпіона, якого суперники боялися, а публіка боготворила. Та поза ареною на нього чекала інша реальність: постійний біль, залежність, тиск слави й боротьба з власними демонами. Фільм показує не лише тріумфи та падіння легендарного спортсмена, а й його братерство з опонентами та вирішальний поєдинок із українським боксером, який став переломним моментом у його долі. Це розповідь про силу, крихкість і непохитну внутрішню волю.

• Жанр: байопік, драма, спорт;

• Країна: США;

• Режисери: Бенні Сефді;

• Актори: Двейн Джонсон, Емілі Блант, Олександр Усик;

• В українському прокаті з 09.10.2025.

Wіcked: Чародійка. Частина 2 (Wicked: For Good)

Ельфаба, тепер відома як Зла Відьма Заходу, живе у вигнанні в лісах країни Оз. Вона продовжує боротися за права пригнічених тварин і прагне викрити правду про Володаря. Тим часом Глінда стає символом добра, мешкає у палаці Смарагдового міста та користується славою й прихильністю людей. За наказом мадам Моррібл вона виступає перед жителями, запевняючи їх у стабільності під владою Володаря. Але чим більше зростає популярність Глінди й наближається її весілля з принцом Фієро, тим сильніше її непокоїть відчуження від Ельфаби. Спроби примирити подругу з Володарем зазнають невдачі, і їхній конфлікт лише загострюється.

• Жанр: фантастика, пригоди;

• Країна: США;

• Режисер: Джон М. Чу;

• Актори: Аріана Ґранде, Синтія Еріво, Джонатан Бейлі;

• В українському прокаті з 20.11.2025.