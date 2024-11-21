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48 громад Харьковщины стало пройдут отопительный сезон - ОВА

48 громад Харьковщины стало пройдут отопительный сезон - ОВА

Киев  •  УНН

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В Харьковской области обеспечено стабильное отопление в 48 громадах. Из-за активных боевых действий невозможно обеспечить тепло в Липцах, части Купянского района и Волчанске.

В Харьковской области устойчивое прохождение отопительного сезона обеспечено в 48 громадах. В громадах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Липцах, части Купянского района и Волчанске, стабильное тепло пока невозможно.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов во время брифинга, передает УНН.

Сейчас мы обеспечиваем устойчивое прохождение отопительного сезона в 48 громадах нашей территории. В других громадах мы не можем обеспечить стабильное прохождение, ведь там ведут активные боевые действия

- сказал Синегубов. 

По его словам, к таким регионам относятся: Липцы, часть Купянского района и Волчанск.

Мы также обеспечили децентрализацию системы отопления трех громад. Там где отопительный сезон может быть под риском - громады непосредственно получат теплоноситель от крупных ТЭЦ и ТЭС. Мы идем по этому проекту для установления модульных альтернативных котельных

- добавил Синегубов.  

Напомним 

В Украине сегодня, 21 ноября, отменили аварийные отключения электроэнергии, которые были применены утром во время воздушной тревоги. В дальнейшем в течение дня в 16 областях Украины и Киеве будут действовать одна и две очереди отключений. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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