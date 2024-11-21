48 громад Харьковщины стало пройдут отопительный сезон - ОВА
Киев • УНН
В Харьковской области обеспечено стабильное отопление в 48 громадах. Из-за активных боевых действий невозможно обеспечить тепло в Липцах, части Купянского района и Волчанске.
В Харьковской области устойчивое прохождение отопительного сезона обеспечено в 48 громадах. В громадах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Липцах, части Купянского района и Волчанске, стабильное тепло пока невозможно.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов во время брифинга, передает УНН.
Сейчас мы обеспечиваем устойчивое прохождение отопительного сезона в 48 громадах нашей территории. В других громадах мы не можем обеспечить стабильное прохождение, ведь там ведут активные боевые действия
По его словам, к таким регионам относятся: Липцы, часть Купянского района и Волчанск.
Мы также обеспечили децентрализацию системы отопления трех громад. Там где отопительный сезон может быть под риском - громады непосредственно получат теплоноситель от крупных ТЭЦ и ТЭС. Мы идем по этому проекту для установления модульных альтернативных котельных
Напомним
В Украине сегодня, 21 ноября, отменили аварийные отключения электроэнергии, которые были применены утром во время воздушной тревоги. В дальнейшем в течение дня в 16 областях Украины и Киеве будут действовать одна и две очереди отключений.