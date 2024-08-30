45-летний мужчина пострадал от обстрела рф Новорайска на Херсонщине
Киев • УНН
Во время российского обстрела Новорайска на Херсонщине ранен 45-летний местный житель. Мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки и ноги, он доставлен в больницу.
Во время российского обстрела Новорайска на Херсонщине пострадал 45-летний местный житель, сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.
Из-за российского обстрела Новорайска на Херсонщине пострадал местный житель. Под вражеский удар попал 45-летний мужчина, который шел по улице. Он получил взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и ноги
Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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