Обстрелы РФ повредили газоснабжение в пригороде Херсона
Киев • УНН
Из-за российских обстрелов повреждено газоснабжение в Антоновке и частично в Янтарном. Нарушено также энергоснабжение в Днепровском районе, власти готовятся к восстановительным работам.
В пригороде Херсона, в результате обстрелов российских захватчиков, повреждена сеть газоснабжения, что привело к перекрытию газа в Антоновке и частично в Янтарном. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Жителям Днепровского района сообщают, что в результате действий оккупантов снова нарушено бесперебойное энергоснабжение громады. Специалисты готовы начать аварийно-восстановительные работы как только появится возможность.
Местные власти просят жителей отнестись к ситуации с пониманием и уверяют, что будут делать все возможное для скорейшего восстановления газоснабжения.
Російські обстріли Херсонщини: 9 поранених, пошкоджено інфраструктуру25 августа 2024, 05:10 • 37776 просмотров