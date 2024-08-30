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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обстрелы РФ повредили газоснабжение в пригороде Херсона

Обстрелы РФ повредили газоснабжение в пригороде Херсона

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 05:00  •  15667 просмотра

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Из-за российских обстрелов повреждено газоснабжение в Антоновке и частично в Янтарном. Нарушено также энергоснабжение в Днепровском районе, власти готовятся к восстановительным работам.

В пригороде Херсона, в результате обстрелов российских захватчиков, повреждена сеть газоснабжения, что привело к перекрытию газа в Антоновке и частично в Янтарном. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Жителям Днепровского района сообщают, что в результате действий оккупантов снова нарушено бесперебойное энергоснабжение громады. Специалисты готовы начать аварийно-восстановительные работы как только появится возможность.

Местные власти просят жителей отнестись к ситуации с пониманием и уверяют, что будут делать все возможное для скорейшего восстановления газоснабжения.

Російські обстріли Херсонщини: 9 поранених, пошкоджено інфраструктуру25 августа 2024, 05:10 • 37776 просмотров

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