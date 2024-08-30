Обстрелы РФ повредили газоснабжение в пригороде Херсона

В пригороде Херсона, в результате обстрелов российских захватчиков, повреждена сеть газоснабжения, что привело к перекрытию газа в Антоновке и частично в Янтарном. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Жителям Днепровского района сообщают, что в результате действий оккупантов снова нарушено бесперебойное энергоснабжение громады. Специалисты готовы начать аварийно-восстановительные работы как только появится возможность.

Местные власти просят жителей отнестись к ситуации с пониманием и уверяют, что будут делать все возможное для скорейшего восстановления газоснабжения.

Російські обстріли Херсонщини: 9 поранених, пошкоджено інфраструктуру