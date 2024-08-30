Обстріли РФ пошкодили газопостачання в передмісті Херсона
Київ • УНН
Через російські обстріли пошкоджено газопостачання в Антонівці та частково в Янтарному. Порушено також енергопостачання в Дніпровському районі, влада готується до відновлювальних робіт.
У передмісті Херсона, внаслідок обстрілів російських загарбників, пошкоджено мережу газопостачання, що призвело до перекриття газу в Антонівці та частково в Янтарному. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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Жителям Дніпровського району повідомляють, що внаслідок дій окупантів знову порушено безперебійне енергопостачання громади. Фахівці готові розпочати аварійно-відновлювальні роботи щойно з’явиться можливість.
Місцева влада просить мешканців поставитися до ситуації з розумінням і запевняє, що робитиме все можливе для якнайшвидшого відновлення газопостачання.
Російські обстріли Херсонщини: 9 поранених, пошкоджено інфраструктуру25.08.24, 08:10 • 38133 перегляди