Обстріли РФ пошкодили газопостачання в передмісті Херсона

У передмісті Херсона, внаслідок обстрілів російських загарбників, пошкоджено мережу газопостачання, що призвело до перекриття газу в Антонівці та частково в Янтарному. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

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Жителям Дніпровського району повідомляють, що внаслідок дій окупантів знову порушено безперебійне енергопостачання громади. Фахівці готові розпочати аварійно-відновлювальні роботи щойно з’явиться можливість.

Місцева влада просить мешканців поставитися до ситуації з розумінням і запевняє, що робитиме все можливе для якнайшвидшого відновлення газопостачання.

Російські обстріли Херсонщини: 9 поранених, пошкоджено інфраструктуру