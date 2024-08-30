45-річний чоловік постраждав від обстрілу рф Новорайська на Херсонщині
Київ • УНН
Під час російського обстрілу Новорайська на Херсонщині поранено 45-річного місцевого жителя. Чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини й ноги, його доставлено до лікарні.
Під час російського обстрілу Новорайська на Херсонщині постраждав 45-річний місцевий житель, повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
Через російський обстріл Новорайська на Херсонщині постраждав місцевий житель. Під ворожий удар потрапив 45-річний чоловік, який йшов вулицею. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та ноги
Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
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