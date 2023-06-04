40 оккупантов дезертировали на Луганщине: К поискам привлекли вертолеты и росгвардию

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“В Сватово Луганской области 2 июня дезертировали около 40 военнослужащих российских оккупационных войск, которые самовольно оставили боевые позиции. В связи с чем, с целью поиска российских дезертиров, было привлечено 2 российских вертолета и подразделение росгвардии оккупантов”, - говорится в сообщении.

Дополнение

На Купьянском и Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел бесполезные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Нанес авиаудары в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.