40 окупантів дезертували на Луганщині: До пошуків залучили вертольоти та росгвардію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Сватовому на Луганщині близько 40 російських військових дезертувати. До пошуків залучили вертольоти та росгвардію, повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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“У Сватовому Луганської області 2 червня дезертували близько 40 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції. У зв’язку з чим, з метою пошуку російських дезертирів, було залучено 2 російських вертольоти та підрозділ росгвардії окупантів”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
На Куп’янському та Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів марні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Завдав авіаударів у районі Сергіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.