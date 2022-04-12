40% многоэтажек Мариуполя разрушено. Необходимо 2,3 млрд долларов чтобы построить такое количество жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Уже 84 тысяч мариупольцев потеряли свои дома. Как сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, оккупанты разрушили 40% многоэтажек или около 2 млн квадратных метров, передает УНН.
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“Единственная спецоперация, которую успешно провел путин - это спецоперация по уничтожению Мариуполя и убийства мирных жителей. Фашистская Германия в 1941 году казалась непобедимой. Но в конце концов зло было наказано. Военные преступники гнили в тюрьмах или были ликвидированы. Десятки лет немцы платили репарации. Так будет и с россией. Они заплатят за все", - отметил Вадим Бойченко.
Детали
Отмечается, что для возрождения и создания в городе хотя бы базовых условий для проживания, необходимо 2,3 млрд долларов. Мариупольский городской совет продолжает фиксировать разрушения и проводить оценку убытков. По предварительным подсчетам общая потребность на восстановление инфраструктуры города выросла до 12,5 млрд долларов.
Добавим
По предварительным данным, в Мариуполе погибло от 20 до 22 тысяч человек.