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40% багатоповерхівок Маріуполя зруйновано. Необхідно 2,3 млрд доларів аби побудувати таку кількість житла

Київ • УНН

 • 114693 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Вже 84 тисяч маріупольців втратили свої будинки. Як повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, окупанти зруйнували 40% багатоповерхівок або близько 2 млн квадратних метрів, передає УНН.

40% багатоповерхівок Маріуполя зруйновано. Необхідно 2,3 млрд доларів аби побудувати таку кількість житла

Цитата

“Єдина спецоперація, яку успішно провів путін – це спецоперація зі знищення Маріуполя та вбивства мирних жителів. Фашистська Німеччина в 1941 році здавалася непереможною. Але врешті-решт зло було покарано. Воєнні злочинці гнили в тюрмах або були ліквідовані. Десятки років німці платили репарації. Так буде і з росією. Вони заплатять за все”, – зазначив Вадим Бойченко.

Деталі

Наголошується, що для відбудування та створення в місті хоча б базових умов для проживання, необхідно 2,3 млрд доларів. Маріупольська міська рада продовжує фіксувати руйнування та проводити оцінку збитків. За попередніми підрахунками загальна потреба на відновлення інфраструктури міста зросла до 12,5 млрд доларів.

Додамо

За попередніми даними, в Маріуполі загинуло від 20 до 22 тисяч осіб.

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