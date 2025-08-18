4 человека пострадали из-за двойного удара РФ по Запорожью
Киев • УНН
В результате российского удара по Запорожью четыре человека получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Российские войска нанесли двойной удар по Запорожью, 4 человека пострадали, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Два удара нанесли россияне по Запорожью. Уже четыре раненых - увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью
Пострадавшим, по его словам, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним
Российские войска нанесли удары по Запорожью, пытаясь поразить критическую инфраструктуру города.