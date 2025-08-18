4 людей постраждали через подвійний удар рф по Запоріжжю

$41.450.00
48.440.00
ukenru
03:44 • 6680 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 24254 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 44810 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 84805 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 136782 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 88250 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 85610 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67569 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55214 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248583 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
67%
748мм
Популярнi новини
Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км17 серпня, 21:01 • 27104 перегляди
Літак Condor з понад 270 пасажирами ледь не розбився через загоряння двигуна: здійснено аварійну посадкуPhoto17 серпня, 23:48 • 5306 перегляди
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей02:03 • 7066 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі02:08 • 11821 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto04:09 • 10818 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 84824 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 377995 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 327863 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 330899 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 337148 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 31604 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 27028 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 62705 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 51609 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 119470 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Truth Social
Fox News
Financial Times

4 людей постраждали через подвійний удар рф по Запоріжжю

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Внаслідок російського удару по Запоріжжю четверо людей отримали поранення. Постраждалим надається медична допомога.

4 людей постраждали через подвійний удар рф по Запоріжжю

Російські війська завдали подвійного удару по Запоріжжю, 4 людей постраждали, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Два удари нанесли росіяни по Запоріжжю. Уже чотири поранених - збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю

- написав Федоров.

Постраждалим, з його слів, надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо

Російські війська завдали ударів по Запоріжжю, намагаючись вразити критичну інфраструктуру міста.

Юлія Шрамко

Війна
Запоріжжя