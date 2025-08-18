4 людей постраждали через подвійний удар рф по Запоріжжю
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Запоріжжю четверо людей отримали поранення. Постраждалим надається медична допомога.
Російські війська завдали подвійного удару по Запоріжжю, 4 людей постраждали, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Два удари нанесли росіяни по Запоріжжю. Уже чотири поранених - збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю
Постраждалим, з його слів, надається вся необхідна медична допомога.
Нагадаємо
Російські війська завдали ударів по Запоріжжю, намагаючись вразити критичну інфраструктуру міста.