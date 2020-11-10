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Опрос: 33% украинцев считает, что обязательная выдача фискальных чеков усложняет бизнес

Опрос: 33% украинцев считает, что обязательная выдача фискальных чеков усложняет бизнес

Киев  •  УНН

 • 13952 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине 33% граждан считают, что обязательная выдача фискальных чеков усложняет работу бизнеса, большинство из них имеют собственное дело. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

“53% считают, что расширение количества отраслей, которые должны обязательно выдавать фискальные чеки приведет к наведению порядка в сборе налогов, 33% вместо считают, что это усложнит ведение бизнеса. Последних больше всего среди тех, кто имеет собственное дело (55%)”, — говорится в результатах исследования.

Также подавляющее большинство потребителей не готова покупать товары группы риска без получения фискального чека (более 60%). Особенно это касается сложных бытовых приборов и электроники, где тех, кто готов покупать их без чека более 80%. Более 70% не поддерживают инициативу отличие фискальных чеков при покупке рисковых видов товаров.

“80% участников опроса убеждены, что выдача фискального чека защищает права потребителя. 16% — другого мнения. Последних относительно больше среди предпринимателей. 48% опрошенных убеждены гарантировать безопасность и качество при покупке товаров и услуг в Украине должен в первую очередь предприниматель, который продает товар или оказывает услуги. 44% вместо считают, что это должны быть государственные органы по защите прав потребителей. Последних относительно больше среди старших и бедных категорий опрошенных”, — говорится в результатах исследования.

Добавим, исследование проводилось — 29 октября по 2 ноября 2020 среди населения старше 18 лет, опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, Верховная Рада Украины отправила на повторное первое чтение законопроект, которым предлагается до 2022 года отсрочить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для малого и среднего бизнеса.

Украинские Национальные Новости

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