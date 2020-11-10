Опитування: 33% українців вважає, що обов’язкова видача фіскальних чеків ускладнює бізнес

“53% вважають, що розширення кількості галузей, які мають обов’язково видавати фіскальні чеки призведе до наведення порядку в збиранні податків, 33% натомість вважають, що це ускладнить ведення бізнесу. Останніх найбільше серед тих, хто має власну справу (55%)”, — йдеться у результатах дослідження.

Також переважна більшість споживачів не готова купувати товари групи ризику без отримання фіскального чеку (більше 60%). Особливо це стосується складних побутових приладів та електроніки, де тих, хто не готовий купувати їх без чеку більше 80%. Більше 70% не підтримують ініціативу відміну фіскальних чеків при покупці ризикових видів товарів.

“80% учасників опитування переконані, що видача фіскального чеку захищає права споживача. 16% — іншої думки. Останніх відносно більше серед підприємців. 48% опитаних переконані: гарантувати безпеку та якість при покупці товарів та послуг в Україні повинен в першу чергу підприємець, що продає товар, чи надає послуги. 44% натомість вважають, що це мають бути державні органи з захисту прав споживачів. Останніх відносно більше серед старших та бідніших категорій опитаних”, — йдеться у результатах дослідження.

Додамо, дослідження проводилося — 29 жовтня по 2 листопада 2020 року серед населення старше 18 років, опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, Верховна Рада України відправила на повторне перше читання законопроект, яким пропонується до 2022 року відтермінувати обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для малого та середнього бізнесу.