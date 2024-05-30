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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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30 мая: День женской эмансипации, Всемирный день борьбы с астмой и аллергией

30 мая: День женской эмансипации, Всемирный день борьбы с астмой и аллергией

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 03:03  •  3639 просмотра

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Сегодня, 30 мая, во многих странах мира представительницы слабого пола могут присоединиться к мероприятиям по случаю Дня женской эмансипации. По одной версии, событие связано с одной из величайших женщин в истории человечества Жанной д'АРК.

Сегодня, 30 мая, во многих странах мира представительницы слабого пола могут присоединиться к мероприятиям по случаю Дня женской эмансипации, пишет УНН.

По одной версии, событие связано с одной из величайших женщин в истории человечества Жанной д'АРК, которая возглавила французское сопротивление англичанам во время Столетней войны, и которую именно 30 мая 1431 года сожгли на костре.  по другой версии – событие берет свое начало в Германии, где 30 мая 1932 года был проголосован Закон о юридическом положении женщин-чиновников.

В широком современном смысле "эмансипация" - это получение женщинами равноправия с мужчинами в общественной, трудовой и семейной жизни. Она предусматривает получение женщиной права на образование, права избирать и быть избранной во властные органы, не возможность занимать какую-либо должность и получать равную с мужчинами зарплату.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения 30 мая проходят мероприятия посвященные Всемирному дню борьбы против астмы и аллергии.

Статистика свидетельствует, что в мире более 40% населения имеют те или иные признаки аллергии. Это связано с ухудшением экологии, снижением качества пищевых продуктов, ежедневным использованием косметики и средств бытовой химии. Аллергия особенно опасна тем, что может развиться в бронхиальную астму.

Астма же является хронической болезнью бронхов-путей, по которым воздух поступает в легкие и выходит из них. Бронхиальная астма одно из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире. По статистике ею страдают более 5% взрослого населения и 10% детей.

С 2017 года в Украине по инициативе экологов 30 мая отмечается День степи.

Степная зона расположена в южной части Украины и занимает около 40% ее площади. Она имеет равнинную территорию.

Ландшафты ни одной из природных зон Украины не изменены так, как степные. Основные массивы степи были распаханы еще в конце XVIII века. Сплошное распахивание целинных земель (пахотные земли составляют почти 90 %) привело к снижению естественной степной растительности и обеднению животного мира.

Любители домашних животных сегодня могут отпраздновать Международный день объятий вашей кошки. Этот день лишний повод проявить свою любовь и нежность к своим пушистым любимцам.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Исаакия исповедника, жившего в IV веке.

После принятия монашеского пострига Исаакий он аскетичный, уединенный образ жизни. Впоследствии основал монастырь возле Константинополя. Мужчина решительно боролся с ересью. За это враги бросили его в глубокий ров с грязью, из которого Исаакий чудом сумел выбраться. Умер Исаакий в глубокой старости.

Именины 30 мая празднуют Исаак, Иаков, Василий.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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