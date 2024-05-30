30 травня: День жіночої емансипації, Всесвітній день боротьби проти астми та алергії

Сьогодні, 30 травня, у багатьох країнах світу представниці слабкої статі можуть долучитися до заходів з нагоди Дня жіночої емансипації, пише УНН.

За однією версією, подія пов’язана із однією з найвидатніших жінок в історії людства Жанною д’Арк, яка очолила французький спротив англійцям під час столітньої війни, і яку саме 30 травня 1431 року спалили на вогнищі. За іншою версією – подія бере свій початок у Німеччині, де 30 травня 1932 року був проголосований Закон про юридичне становище жінок-чиновників.

У широкому сучасному значенні "емансипація" – це отримання жінками рівноправності з чоловіками в громадському, трудовому та сімейному житті. Вона передбачає отримання жінкою права на освіту, права обирати та бути обраною до владних органів, на можливість займати будь-яку посаду та отримувати рівну з чоловіками зарплатню.

За ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я 30 травня відбуваються заходи присвячені Всесвітньому дню боротьби проти астми та алергії.

Статистика свідчить, що у світі понад 40% населення мають ті чи інші ознаки алергії. Це пов’язано з погіршенням екології, зниженням якості харчових продуктів, щоденним використанням косметики та засобів побутової хімії. Алергія особливо небезпечна тим, що може розвинутись в бронхіальну астму.

Астма ж є хронічною хворобою бронхів – шляхів, по яких повітря надходить в легені та виходить з них. Бронхіальна астма одне з найбільш поширених хронічних захворювань у світі. За статистикою на неї страждають понад 5% дорослого населення і 10% дітей.

З 2017 року в Україні за ініціативи екологів 30 травня відзначається День степу.

Степова зона розташована в південній частині України і займає близько 40 % її площі. Вона має рівнинну територію.

Ландшафти жодної з природних зон України не змінені так, як степові. Основні масиви степу були розорані ще наприкінці XVIII століття. Суцільне розорювання цілинних земель (орні землі становлять майже 90 %) призвело до знищення природної степової рослинності та збіднення тваринного світу.

Любителі домашніх тварин сьогодні можуть відсвяткувати Міжнародний день обіймів вашої кішки. Цей день зайвий привід проявити свою любов та ніжність до свої пухнастих улюбленців.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Ісаакія Сповідника, який жив у ІV столітті.

Після прийняття чернечого постригу Ісаакій він аскетичний, усамітнений спосіб життя. Згодом заснував монастир біля Константинополя. Чоловік рішуче боровся з єрессю. За це вороги кинули його у глибокий рів з багнюкою, з якого Ісаакій дивом зумів вибратися. Помер Ісаакій у глибокій старості.

Іменини 30 травня святкують Ісаак, Яків, Василь.